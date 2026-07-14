Lumsa, Francesco Bonini confermato rettore: guiderà l’ateneo per un secondo mandato

Francesco Bonini resta alla guida della Lumsa. Il consiglio di amministrazione dell’università ha confermato all’unanimità il docente nel ruolo di rettore, affidandogli un secondo mandato alla guida dell’ateneo romano.

La decisione, assunta nella seduta di martedì 14 luglio, dà continuità al percorso amministrativo e accademico intrapreso negli ultimi anni, in una fase di profonde trasformazioni per il sistema universitario italiano.

La riconferma arriva in un momento particolarmente significativo per Bonini, che nelle scorse settimane è stato eletto vicepresidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (Crui) e componente della giunta dell’organismo per il triennio 2026-2029, incarico che lo pone tra le figure di riferimento del mondo accademico nazionale.

Storico delle istituzioni e studioso della storia costituzionale italiana, Bonini vanta un percorso accademico di respiro internazionale. Dopo gli studi alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ha conseguito il dottorato di ricerca presso Sciences Po di Parigi, sviluppando un’attività scientifica che negli anni lo ha portato a insegnare in alcuni dei principali atenei italiani, dall’Università Cattolica alla Sapienza, passando per l’Università di Teramo.

Accanto all’impegno universitario, Bonini ricopre anche il ruolo di presidente del gruppo editoriale Studium ed è direttore della rivista Res Publica, oltre a essere condirettore delle pubblicazioni Studium e Pubbliche amministrazioni, istituzioni, storia, politiche. Una produzione scientifica che negli anni si è concentrata soprattutto sull’evoluzione delle istituzioni italiane, sul rapporto tra Stato e Chiesa e sulla storia costituzionale del Paese.

Tra i suoi lavori più recenti figurano i volumi Storia costituzionale della Repubblica, Chiesa cattolica e Italia contemporanea e Il settennato presidenziale. Percorsi transnazionali e Italia repubblicana, quest’ultimo curato dallo stesso Bonini.

La conferma alla guida della Lumsa rappresenta un segnale di continuità per l’università romana, che si prepara ad affrontare le sfide dei prossimi anni puntando sul consolidamento dell’offerta formativa, sull’internazionalizzazione e sul rafforzamento delle attività di ricerca.

Un percorso che il rettore continuerà a guidare con un doppio ruolo di primo piano: quello alla guida dell’ateneo e quello, sempre più centrale, nel sistema universitario nazionale.

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