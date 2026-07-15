Norme del Piano Regolatore, scontro totale tra Comune e Regione: «Nessun rinvio, l’iter va avanti»

Nessun passo indietro, nessuna pausa di riflessione. Sull’aggiornamento delle Norme Tecniche di Attuazione (Nta) del Piano Regolatore Generale, lo strumento urbanistico che decide come, dove e cosa si può costruire e ristrutturare a Roma, si consuma l’ennesimo scontro frontale tra il Campidoglio a trazione centrosinistra e la Regione Lazio governata dal centrodestra.

L’amministrazione di Roberto Gualtieri ha risposto ufficialmente alla Pisana, rispedendo al mittente con toni fermi la richiesta regionale di sospendere l’iter della delibera.

La macchina municipale non si ferma: l’esame del provvedimento da parte dell’Assemblea Capitolina riprenderà regolarmente secondo il calendario stabilito, già a partire dalla seduta di domani, giovedì 16 luglio.

Le tre linee di difesa del Comune: «Nessuna nuova scelta edilizia»

Nella nota ufficiale inviata alla Pisana, l’Amministrazione capitolina difende la legittimità e la correttezza formale dell’iter seguito finora, articolando la propria posizione su tre punti cardine:

Il parere preventivo: Il Campidoglio ricorda alla Regione di essersi già espressa favorevolmente sulla variante in sede di adozione, stabilendo all’epoca che le modifiche non avrebbero inciso sulle caratteristiche essenziali del Piano Regolatore. L’impianto e le finalità della variante – spiega il Comune – non sono stati minimamente alterati nel corso del percorso amministrativo.

Solo correzioni formali: Le osservazioni arrivate dagli uffici tecnici in questi mesi non rappresentano “nuove scelte politiche o urbanistiche”, bensì normali passaggi istruttori per coordinare il testo con le nuove leggi nazionali, correggere errori materiali e semplificare la lettura delle norme per professionisti e cittadini.

L’intesa con la Soprintendenza: Il confronto con gli organi di tutela statali non ha stravolto la delibera, ma ha semplicemente recepito le prescrizioni necessarie a proteggere il patrimonio storico, archeologico e paesaggistico di Roma, garantendo la totale conformità del testo alle tutele vigenti.

Domani il voto decisivo in aula Giulio Cesare

In sostanza, per palazzo Senatorio la richiesta della Regione di congelare il dibattito è priva di fondamento giuridico, poiché l’aggiornamento delle norme non costituisce una variante sostanziale che richiederebbe un nuovo e lunghissimo iter di co-pianificazione.

La mossa del Campidoglio punta a blindare l’approvazione di una riforma attesa da anni dai costruttori, dagli ordini professionali e dai piccoli proprietari, che punta a snellire le procedure edilizie della Capitale.

Domani l’aula Giulio Cesare si trasformerà nel teatro di questa battaglia politica: l’opposizione di centrodestra promette barricate in aula, forte del “cartellino giallo” inviato dalla Regione, mentre la maggioranza è pronta a tirare dritto per approvare le nuove regole della città.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza