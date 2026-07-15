Addio code agli sportelli: nel Municipio XV arrivano i tutor digitali per Spid e anagrafe online

Ottenere lo Spid, rinnovare la Carta d’identità elettronica o consultare il proprio cassetto previdenziale sul sito dell’Inps.

Operazioni all’ordine del giorno, che per molti cittadini si trasformano però in un vero e proprio percorso a ostacoli informatico. Per abbattere questo muro invisibile, il Municipio XV ha deciso di schierare sul campo dei tutor dedicati.

Nel quadrante nord della Capitale aprono ufficialmente i battenti due nuovi punti di facilitazione digitale: veri e propri sportelli di quartiere dove esperti del settore guideranno gratuitamente gli utenti passo dopo passo nel labirinto dei servizi telematici della Pubblica amministrazione.

L’obiettivo dell’amministrazione locale è duplice: da un lato tendere la mano a chi ha meno dimestichezza con tastiere e smartphone, in particolare gli anziani; dall’altro decongestionare le anagrafi fisiche, riducendo le file chilometriche che da anni affliggono gli uffici municipali.

La mappa degli sportelli: dove e quando trovare i tutor

I due presìdi sono stati posizionati in punti strategici del territorio per coprire sia le zone più centrali sia quelle più periferiche e a ridosso del Grande Raccordo Anulare.

SEDE DI VIA FLAMINIA (Via Flaminia 872)

Aperto ogni MARTEDÌ | Orario: 8.30 – 13.30

SEDE DI LA STORTA (Via Enrico Bassano 10)

Aperto ogni GIOVEDÌ | Orario: 8.30 – 13.30

Il servizio, appena avviato, rimarrà attivo fino al 26 dicembre 2026, garantendo una copertura capillare per tutto l’anno (con un’unica pausa programmata per la pausa estiva dal 4 al 31 agosto).

Presso i due uffici anagrafici, i facilitatori assisteranno i cittadini non solo per le credenziali di identità digitale, ma anche per l’accesso ai portali previdenziali, alla piattaforma comunale Julia e per la compilazione di istanze complesse, come la richiesta del contrassegno per la sosta disabili.

“Un servizio di prossimità per non lasciare indietro nessuno”

L’iniziativa, sostenuta da Roma Capitale in stretta collaborazione con la società in-house Zètema Progetto Cultura, rappresenta un tassello fondamentale nel piano di decentramento dei servizi amministrativi.

“In questo modo riusciamo a migliorare complessivamente la qualità della vita dei residenti, riducendo i tempi di attesa e ottimizzando le risorse umane a disposizione delle nostre anagrafi”, spiegano in una nota congiunta l’assessore al Bilancio del Municipio XV, Alessandro Cozza, e l’assessora alle Politiche sociali, Agnese Rollo.

I due esponenti della giunta di via Flaminia hanno voluto ringraziare il presidente del parlamentino di Roma Nord, Daniele Torquati, e l’assessore capitolino alle Politiche del personale e del decentramento, Andrea Battaglia, per aver sbloccato i fondi necessari al progetto. “Portare i servizi direttamente nei quartieri significa garantire pari dignità a tutti i cittadini, azzerando le distanze e assicurandoci che nessuno venga escluso dalla transizione digitale”.

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