Astral chiude il bilancio 2025 in utile per 2,4 milioni: tesoretto di liquidità per i treni dei pendolari

Un bilancio con il segno più, i conti blindati e un tesoretto di liquidità che permette di pagare le grandi opere senza dover chiedere prestiti alle banche o indebitare la Regione.

Astral, la società pubblica della Pisana che gestisce la rete stradale del Lazio e le tormentate linee ferroviarie Roma-Lido e Roma-Viterbo, manda in archivio il 2025 con un utile netto di 2,4 milioni di euro.

I numeri, approvati con una delibera della Giunta regionale, certificano lo stato di salute di un’azienda in forte espansione, la cui produzione è balzata in un solo anno da 75,2 a 81,1 milioni di euro, registrando una crescita che sfiora l’otto per cento.

A spingere l’acceleratore sui ricavi è soprattutto la gestione delle ex ferrovie concesse. I treni dei pendolari, la Metromare e la linea per Viterbo, da soli valgono ormai 49,4 milioni di euro, confermandosi come il vero polmone finanziario di Astral.

Per fare fronte a questa mole di servizi stradali e ferroviari, la società ha dovuto anche rimpinguare l’organico: la pianta organica media è salita a 609 dipendenti, con un aumento del costo del personale che ha toccato i 37,8 milioni di euro.

La vera sorpresa dell’anno, però, sta nella strategia scelta per l’acquisto di 115 nuovi autobus destinati a rinnovare la flotta regionale. Inizialmente Astral aveva pianificato di coprire la spesa accendendo un finanziamento da 70 milioni di euro con Cassa Depositi e Prestiti. Ma dopo aver incassato la prima quota da 19 milioni, i vertici dell’azienda hanno fatto marcia indietro.

Potendo contare su una liquidità di cassa che supera i 204 milioni di euro, il consiglio di amministrazione ha deciso di rinunciare ai restanti 51 milioni di prestito per pagare i pullman attingendo direttamente alle proprie risorse.

Una mossa di totale autofinanziamento che non solo risparmia all’azienda pesanti interessi passivi, ma sposa in pieno le linee guida della Corte dei Conti sul contenimento rigoroso dei debiti per gli enti pubblici.

Sul fronte dei cantieri, Astral resta il braccio operativo della Regione per i collegamenti più critici del territorio. Tra i progetti principali ci sono i lavori di ammodernamento della ferrovia Roma-Lido, per un valore di oltre 60 milioni di euro, gli attesi interventi di potenziamento sulla tratta Riano-Morlupo della Roma-Viterbo da 154 milioni, e le opere stradali collegate alla Ryder Cup, costate complessivamente 77 milioni.

Per l’amministratore unico Giuseppe Simeoni, la chiusura positiva di questo esercizio dimostra che la strada intrapresa è quella giusta. La sfida, adesso, è riuscire a trasformare questa ritrovata solidità finanziaria in un servizio più efficiente e puntuale per le migliaia di passeggeri che ogni giorno si mettono in viaggio sulle linee del Lazio.

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