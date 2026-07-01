Fondazione Roma, un tesoro da due miliardi per la Capitale: nel piano 45 milioni tra sanità, cultura e periferie

Un colosso della filantropia privata che continua a macinare risorse, trasformando la solidità dei propri investimenti in una rete di protezione e sviluppo per una Capitale sempre più affamata di welfare.

Fondazione Roma archivia il bilancio di esercizio 2025 con numeri da record, consolidando il proprio ruolo di motore economico parallelo a quello pubblico.

Il patrimonio complessivo dell’ente di Palazzo Sciarra è salito alla cifra monstre di 1,948 miliardi di euro, mettendo a segno una crescita di 25 milioni rispetto all’anno precedente.

I dati contabili approvati certificano la salute finanziaria dell’istituto: i proventi complessivi hanno toccato quota 106,3 milioni di euro, generando un avanzo di esercizio superiore ai 74,6 milioni.

Numeri blindati che, come spiegato dai vertici, permetteranno di programmare interventi strutturali a lungo termine sulla città. Solo nell’ultimo anno, la Fondazione ha riversato sul territorio romano e laziale ben 45 milioni di euro di erogazioni dirette.

Dalle terapie del Gemelli allo spazio: la mappa degli investimenti

La fetta più imponente delle risorse erogate, pari a oltre 25 milioni di euro, è andata a sostenere il sistema sanitario locale.

Il fiore all’occhiello dell’ultima programmazione è il “Progetto Cuore”, una maxi-collaborazione strategica avviata con il Policlinico Gemelli per ridisegnare i protocolli di prevenzione e cura delle patologie cardiovascolari attraverso macchinari di ultima generazione e modelli di assistenza domiciliare.

La sanità della Fondazione guarda però anche oltre i confini regionali, finanziando la cooperazione internazionale in Africa, Ecuador e Nepal.

Sul fronte dello sviluppo tecnologico, spicca l’ingresso dell’ente nel fondo Deep Blue Ventures, un’operazione mirata a finanziare le startup della Space Economy nel Lazio, accompagnata da una partnership con la Bcc Castelli Romani per traghettare le piccole e medie imprese verso la transizione ecologica.

Picasso in via del Corso e il riscatto delle periferie

Non c’è solo la scienza nel portafoglio di interventi della Fondazione. La cultura si conferma un asse portante: le sale del Museo del Corso hanno registrato numeri importanti grazie alle grandi mostre dedicate a Pablo Picasso e Salvador Dalí, mentre per sostenere lo spettacolo dal vivo è stato istituito il nuovo Premio “Gigi Proietti”, nato per lanciare i giovani talenti artistici romani.

I fondi hanno poi raggiunto i presidi sociali più fragili della periferia romana, dove la carenza di servizi si fa sentire maggiormente.

Accanto al supporto storico garantito alla Caritas capitolina, l’ente ha finanziato i progetti di inclusione giovanile attraverso lo sport, sostenendo realtà simboliche come l’Asd Montespaccato e il Calciosociale di Corviale, oltre a lanciare un programma di sussidi con la Uil destinato alle famiglie dei lavoratori vittime di infortuni mortali.

«Siamo riusciti a rafforzare la nostra dote patrimoniale senza mai perdere di vista la nostra missione storica», ha dichiarato il presidente di Fondazione Roma, Franco Parasassi. «Il nostro obiettivo è trasformare i dividendi finanziari in opportunità sociali concrete per la collettività». Una linea ribadita dal direttore generale Vincenzo Dicembre: «La consistenza patrimoniale raggiunta è la vera garanzia per il futuro di Roma, perché ci permette di pianificare grandi opere pluriennali in un’epoca in cui le risorse pubbliche sono purtroppo sempre più limitate».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza