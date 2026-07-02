La svolta green del Lazio sbarca a Bruxelles: piano da 111 milioni di euro tra hub tecnologici e fondi per le startup

Il Lazio candida la propria filiera industriale a diventare uno dei motori europei della transizione ecologica.

È stata presentata ufficialmente al Parlamento Europeo di Bruxelles la nuova strategia regionale per l’innovazione energetica e la sostenibilità ambientale.

Una vetrina internazionale che ha visto sedere allo stesso tavolo istituzioni comunitarie, la Banca Europea degli Investimenti (Bei) e i pesi massimi del settore come Eni, Enel, Terna ed Enea, sotto la regia di Francesco Marcolini, presidente di Lazio Innova.

La roadmap della Pisana mette sul piatto un pacchetto di interventi finanziari e strutturali da oltre 111 milioni di euro, attinti in gran parte dai fondi europei Fesr, con l’obiettivo di trasformare il territorio in un magnete per investimenti privati e startup ad alto contenuto tecnologico.

Nuovi hub all’Ostiense e a Civitavecchia: la mappa dell’Open Innovation

Il pilastro logistico della strategia si accenderà subito dopo l’estate, a settembre 2026, con l’inaugurazione di due grandi poli tecnologici dedicati all’Open Innovation:

L’Hub di Civitavecchia: Interamente focalizzato sui sistemi di transizione energetica, la decarbonizzazione e le nuove fonti di approvvigionamento verde.

L’Hub di Roma Ostiense: Un ecosistema dell’innovazione nel cuore della Capitale, focalizzato sulla sostenibilità digitale, i sistemi di accumulo di nuova generazione e l’applicazione dell’intelligenza artificiale alle reti elettriche.

Il piano punta a far dialogare le grandi imprese industriali – che per la prima volta potranno assumere il ruolo di capofila nei progetti – con il tessuto delle piccole imprese locali.

A supportare questa rete arriveranno a settembre i bandi transizione “Filiere Tecnologiche” e “STEP-FRI” da 85 milioni di euro. Inoltre, sono già stati stanziati 26 milioni per finanziare un Fondo di Venture Capital e cinque acceleratori d’impresa che sosterranno i brevetti “Cleantech” nei prossimi tre anni.

Angelilli: «Nel mirino i fondi UE da 410 miliardi»

«Vogliamo costruire un ecosistema competitivo dove la ricerca e l’industria camminino insieme», ha spiegato a Bruxelles la vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli. «Il Lazio vuole consolidare una leadership netta nella transizione energetica, attraendo capitali e talenti internazionali».

La vicepresidente ha poi tracciato la rotta geopolitica dei finanziamenti, guardando con attenzione ai futuri bilanci di Bruxelles:

«Stiamo seguendo da vicino i negoziati sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale 2028-2034. Al centro della nostra strategia c’è il nuovo Fondo europeo per la competitività da 410 miliardi di euro, che riserva oltre 67 miliardi alla decarbonizzazione industriale, senza dimenticare i 175 miliardi di Horizon Europe. Il Lazio si sta posizionando in anticipo per intercettare ogni singola opportunità e rafforzare le sue reti energetiche».

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