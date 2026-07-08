Rifiuti, la Giunta approva il nuovo piano: TARI in aumento di poco più del 5% nel 2026

La tassa sui rifiuti aumenterà anche il prossimo anno. La Giunta Capitolina ha dato il via libera al nuovo Piano economico-finanziario del servizio di igiene urbana per il quadriennio 2026-2029, approvando contestualmente anche le tariffe TARI del 2026.

Per famiglie e attività economiche l’incremento sarà di poco superiore al 5%, una crescita che il Campidoglio collega all’aumento dei costi del servizio e al piano di investimenti previsto per rafforzare la gestione dei rifiuti in città.

Il nuovo Piano economico-finanziario, predisposto secondo le regole fissate da Arera, l’Autorità nazionale di regolazione del settore, fotografa un costo complessivo del servizio pari a 921,3 milioni di euro nel 2026, destinati a salire a 930,2 milioni nel 2027.

Rispetto al piano attualmente in vigore, che per il 2025 valeva 862 milioni di euro, si registra un incremento rispettivamente del 7 e dell’8%.

Alla base dell’aumento ci sono diversi fattori. Il metodo tariffario nazionale impone infatti di calcolare i costi prendendo come riferimento i dati economici di due anni prima, aggiornandoli con un meccanismo di rivalutazione prestabilito.

A questo si aggiungono gli effetti dell’inflazione, l’aumento delle spese per energia e carburanti, il rinnovo del contratto collettivo nazionale dei lavoratori del settore e i maggiori costi sostenuti per il conferimento dei rifiuti negli impianti presenti nel Lazio.

L’effetto diretto sulle bollette sarà un incremento medio del 5,19% per le utenze domestiche e del 5,20% per quelle non domestiche. Secondo il Campidoglio, tuttavia, l’aumento è stato contenuto grazie all’attività di contrasto all’evasione della TARI.

Nel corso del 2025, infatti, il recupero dei tributi non versati ha consentito di incassare oltre 60 milioni di euro, risorse che l’amministrazione ha destinato a ridurre il fabbisogno complessivo da coprire attraverso la tariffa.

Per Palazzo Senatorio il nuovo Piano non rappresenta soltanto un aggiornamento dei costi, ma anche il presupposto per una fase di rafforzamento del servizio. Le maggiori risorse dovranno finanziare un programma di investimenti che punta ad ampliare la raccolta differenziata, migliorare il decoro urbano, introdurre nuovi strumenti digitali per la gestione del ciclo dei rifiuti e aumentare gli standard operativi di Ama sul territorio.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione è accompagnare l’aumento delle tariffe con un miglioramento percepibile della qualità del servizio, in un settore che continua a rappresentare una delle principali sfide per la Capitale.

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