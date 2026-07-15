Terrore a San Lorenzo: ragazza aggredita e palpeggiata mentre torna a casa con il cane

Ha atteso che si trovasse in un punto più isolato di via Tiburtina, si è avvicinato alle sue spalle senza fare rumore e l’ha bloccata, trasformando una tranquilla mattinata estiva in un incubo.

Momenti di paura si sono consumati oggi, mercoledì 15 luglio, intorno alle 10:00 del mattino, nel cuore del quartiere universitario di San Lorenzo, dove una ragazza di 30 anni è stata violentemente aggredita e palpeggiata in mezzo alla strada.

La giovane, residente nella zona, era uscita semplicemente per fare la spesa ed era sulla via del ritorno verso casa, tenendo al guinzaglio il proprio cane, quando è stata puntata dal predatore.

L’agguato alle spalle e la reazione della vittima

La dinamica della violenza, consumata alla luce del giorno, evidenzia la spregiudicatezza dell’aggressore.

La trentenne camminava lungo il marciapiede ascoltando la musica con le cuffiette, un dettaglio che le ha impedito di avvertire i passi dell’uomo dietro di lei:

Il sussurro all’orecchio: L’uomo l’ha affiancata all’improvviso, le ha appoggiato il mento sulla spalla e le ha sussurrato una frase ravvicinata, resa incomprensibile proprio dagli auricolari indossati dalla vittima.

Il palpeggiamento: Subito dopo è scattata l’aggressione fisica. L’uomo le ha sollevato la gonna con forza, palpeggiandola ripetutamente nelle parti intime.

Nonostante il terrore immediato, la ragazza ha trovato la forza di reagire. Ha iniziato a urlare con tutto il fiato che aveva in gola e a divincolarsi. Una reazione rabbiosa che ha spiazzato il maniaco e ha richiamato l’attenzione di diversi passanti e commercianti della via.

Sentendosi braccato, l’aggressore ha interrotto la violenza ed è fuggito a gambe levate, facendo perdere le proprie tracce tra i vicoli di San Lorenzo.

I soccorsi e l’identikit del ricercato

La giovane, rimasta in lacrime sul marciapiede e in evidente stato di choc, è stata immediatamente soccorsa dai testimoni che hanno lanciato l’allarme al numero unico d’emergenza 112.

Sul posto sono giunte in pochi minuti le pattuglie delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini e raccolto la denuncia formale della vittima.

Gli inquirenti stanno ora analizzando le telecamere di videosorveglianza della zona per dare un volto all’uomo.

Secondo l’identikit fornito dalla trentenne, si tratterebbe di un uomo di circa trent’anni, forse italiano o dell’Est Europa, dall’aspetto curato e ben vestito: al momento della violenza indossava una polo e scarpe da ginnastica. La caccia al maniaco di via Tiburtina è aperta.

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