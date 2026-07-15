Torna “Dallo Stornello al Rap”

Sono aperte le iscrizioni alla settima edizione di “Dallo Stornello al Rap”, che oggi ancor di più racconta ai giovani le origini del rap tanto che il titolo di quest’anno è “DALL’ESTORN ello al rap”.

Cosa è l’Estorn?? Ai giovani scoprirlo.

Il talent ideato e prodotto da Elena Bonelli è un progetto culturale unico nel suo genere che, dal 2014, ha saputo portare la tradizione musicale romana in mezzo ai giovani con un linguaggio vivo e attuale, coinvolgendo artisti provenienti dall’Italia e dall’estero.

Nato con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio musicale in dialetto capitolino, il concorso invita i partecipanti a scrivere e interpretare brani originali dedicati a Roma in lingua italiana, oppure a qualsiasi argomento in dialetto romano, con i linguaggi musicali contemporanei, dal pop al rap, dal cantautorato all’urban, dal melodico al country, senza esclusione di generi.

Chiaro e forte il titolo del talent: un ponte ideale tra la memoria musicale e nuove generazioni.

Nel corso delle passate edizioni, “Dallo Stornello al Rap” si è affermato come un vero laboratorio di talenti, contribuendo a far emergere numerosi artisti che hanno poi intrapreso importanti percorsi professionali. Tra questi il compianto Cranio Randagio, indimenticabile protagonista della scena rap italiana, Mirkoeilcane, raffinato cantautore arrivato sul palco del Festival di Sanremo, Emilio Stella, Lontano da Qui, Simone Gamberi e molti altri interpreti che oggi portano avanti con successo la propria carriera tra concerti, tournée, produzioni discografiche e importanti palcoscenici nazionali.

Anche quest’anno il livello artistico sarà garantito da una giuria composta da personalità di assoluto prestigio.

Tra i nomi annunciati figurano l’attrice Claudia Gerini, Massimo Bonelli, produttore e direttore artistico del Concerto del Primo Maggio di Roma, Carla Vistarini, storica autrice e già direttrice artistica del Festival di Sanremo, il regista televisivo Duccio Forzano, firma di grandi eventi internazionali tra cui l’Eurovision Song Contest, e Don Backy, autentica leggenda della musica italiana.

L’edizione 2026 è realizzata con il sostegno della Regione Lazio, a conferma del valore culturale e identitario di un’iniziativa che negli anni è diventata un punto di riferimento per la promozione della musica d’autore legata alla tradizione romana e per la valorizzazione dei giovani talenti.

Come da tradizione, sono previsti premi in denaro e importanti opportunità di visibilità davanti a professionisti del settore discografico, della televisione e dello spettacolo, offrendo ai finalisti una concreta occasione di crescita artistica e professionale.

Per partecipare al concorso e consultare il regolamento è possibile visitare il sito ufficiale www.elenabonelli.com e seguire i canali social ufficiali del progetto su Facebook, Instagram e TikTok, dove saranno pubblicati aggiornamenti, novità e tutte le informazioni relative alle selezioni.

La finalissima si terrá ad ottobre in uno splendido teatro ancora top secret.

Scadenze iscrizioni 31 agosto 2026.

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