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Baila La Vida, spettacolo di fine anno

Sabato 4 luglio 2026 ore 20 al Teatro Vignoli di San Leone in via Prenestina 104

Redazione - 2 Luglio 2026

Spettacolo di fine anno di Baila La Vida sabato 4 luglio 2026 ore 20 al Teatro Vignoli di San Leone in via Prenestina 104.

Un appuntamento da non mancare.

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