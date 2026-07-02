Baila La Vida, spettacolo di fine anno

Spettacolo di fine anno di Baila La Vida sabato 4 luglio 2026 ore 20 al Teatro Vignoli di San Leone in via Prenestina 104.

Un appuntamento da non mancare.

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