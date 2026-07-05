Danza ed emozioni al Teatro Vignoli di San Leone

Sabato 4 luglio si è svolto al Teatro Vignoli lo spettacolo finale della scuola di ballo Mirenna Sport e BodyTeam, guidata con grande passione e professionalità dal maestro Sebastiano Acierno.

“Baila La Vida” significa balla la vita, perché la danza è molto più di una successione di passi e movimenti. Ballare significa lasciarsi andare, raccontarsi senza parole, trasformare le emozioni in gesti e condividere con gli altri una parte di sé. Ed è così che le simpatiche presentatrici, Matilde e Laura hanno dato il via a questa serata indimenticabile.

Ad aprire le danze con le note di “Oh ma” sono stati i ragazzi e le ragazze dei gruppi Crazy Dance e Spice che, grazie alla loro determinazione e al loro amore per la danza, hanno partecipato a numerose gare ottenendo ottimi risultati e grandi soddisfazioni.

La danza non ha età: è passione, libertà e voglia di mettersi in gioco. Il gruppo Dance Dance ne è stata la dimostrazione, portando sul palco “Esibizionista” di Annalisa, “Serenata” di Serena Brancale e un mix Sal da Vinci con entusiasmo, passione ed energia di chi ha scelto di vivere la danza come un momento di condivisione e di gioia.

Lo spettacolo è continuato con le esibizioni del gruppo Baila, che con talento e determinazione hanno conquistato importanti traguardi, diventando vincitrici del Campionato ANMB e del Trofeo Stardust ASC. Si sono esibite sulle note di una straordinaria sequenza di SyncroLatin, attraversando i ritmi e le emozioni del Paso Doble, Cha-cha-cha, Rumba e Samba, continuando con un “Mix Diva”, una coreografia dal ritmo spagnoleggiante, ricca di fascino, passione e intensità, interpretando con passione “Veleno d’Amore”, “Il mio paese”, e il ritmo frizzante del Charleston.

Il pubblico ha partecipato con grande entusiasmo alle emozionanti e straordinarie esibizioni del gruppo “Spice”: le giovani ballerine hanno danzato un mix tra due brani Dance e Lady Gaga, “Nuda” di Gaia, “Rugiada”, un “SyncroLatin” e “Heels” in cui hanno unito tecnica, eleganza e carattere.

I bravi e simpatici ragazzi e ragazze del gruppo Crazy Dance hanno conquistato tutti i presenti con le coinvolgenti, eleganti e intense coreografie dei brani “Yakuza” di Elodie, “Ossessione” di Samurai Jay, cimentandosi anche in un nuovo SyncroLatin dove hanno dimostrato una grande sintonia e determinazione.

Il maestro Sebastiano quest’anno ha realizzato ad arte spettacolari coreografie unendo i suoi gruppi: un grande successo hanno avuto “Poesie clandestine”, “Sant’allegria”, “Sister Act”, “Moulin Rouge” e “Heal the world”, quest’ultima esibizione ha voluto mandare un messaggio sociale molto importante a tutti i presenti: la guerra distrugge tutto e nessuno si salva da solo, ognuno può essere una luce per qualcun altro, una mano tesa, un abbraccio sincero; un augurio di pace e di condivisione.

Tra gli ospiti speciali di questo evento sono intervenute sul palco Danila Fruci, Consigliera del IV Municipio e Presidente Commissione Scuola del IV Municipio, Tatiana Procacci, Consigliera del V Municipio molto attiva nelle attività legate alle Pari Opportunità e Maria Luigia Menditto, Vicepresidente di NOI TORPIGNA, associazione di volontariato attiva nel quartiere romano di Tor Pignattara che si occupa di rigenerazione urbana, cura del verde e inclusione sociale. Hanno parlato dell’importanza dell’arte e della danza come momento di crescita e condivisione sociale, sottolineando la bravura e l’entusiasmo che hanno saputo trasmettere i ballerini e le ballerine grazie al lavoro assiduo e alla passione del maestro Sebastiano.

Un grazie particolare a Francesca Romana Marziali che ci ha regalato momenti di autentica emozione cantando con grande maestria “Pensare male”, “Amare” e “Ho amato tutto”, e al simpaticissimo attore Luigi Larotonda, che, con bravura e allegria, ha vestito i panni di sacerdote nell’esibizione “Sister Act” e, con la sua ironia, ha fatto divertire tutti i presenti.

“Moulin Rouge”, ispirato al celebre musical, è stato il gran finale dello spettacolo: un ballo simbolo del coraggio di essere sé stessi, della libertà di esprimersi e della forza di inseguire i propri sogni, nonostante le difficoltà.

E forse è proprio questo il messaggio più bello che ci ha lasciato “ Baila La Vida”: la vita è come una danza. A volte i passi sono semplici, altre volte difficili; a volte si cade, ci si ferma, si sbaglia. L’importante è trovare il coraggio di rialzarsi, continuare a ballare e condividere il proprio cammino con le persone che amiamo.

Perché la danza finisce, le luci del palco si spengono, ma le emozioni vissute insieme restano per sempre nel cuore.

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