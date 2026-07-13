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Dalle playlist globali al cuore di Roma: Selly Hyde in concerto

Mercoledì 15 luglio 2026, a partire dalle ore 20:30 nella Galleria Esedra

Redazione - 13 Luglio 2026

La periferia che si fa arte, il dolore che diventa canto, il riscatto che attraversa l’oceano e ritorna a casa. Mercoledì 15 luglio 2026, a partire dalle ore 20:30, la storica cornice di Galleria Esedra (presso Dagnino, Via Vittorio Emanuele Orlando 75) ospiterà un evento straordinario di condivisione e bellezza: il concerto lirico del collettivo Growing Voices Rome.

Tra i protagonisti più attesi brillerà Selly Hyde, la celebre cantante romano-italiana definita il “soprano rock sinfonico”.Un ponte tra musica classica e sonorità globali.Dopo aver incantato i 20.000 spettatori del Circo Massimo in occasione del Natale di Roma, Selly Hyde torna nella sua città natale per una serata a ingresso libero.

Sarà un momento di profonda comunione musicale in cui la tradizione classica si fonderà con l’anima contemporanea dell’artista, da tempo nota e trasmessa dalle radio americane e latine, e reduce da un eccezionale successo di ascolti nelle playlist musicali di Stati Uniti e Regno Unito.

Ad accompagnarla sul palco ci saranno i talentuosi cantanti del Conservatorio e colleghi di altissimo livello per un repertorio che promette di emozionare il pubblico.Una storia di riscatto: dalla periferia al successo internazionale.

Dietro la voce potente e cristallina di Selly c’è la storia di una ragazza nata e cresciuta nella periferia romana.Un percorso interamente costruito da sola, un lungo cammino segnato da ostacoli profondi, perdite e dolori laceranti che l’artista ha saputo trasmutare in oro musicale.

Con tenacia e radici salde, è riuscita a dare vita a qualcosa di unico, grande e riconosciuto a livello internazionale. Questo concerto rappresenta anche una festa e un ringraziamento alla sua terra.

La dichiarazione dell’artista

Con la profondità poetica che la contraddistingue, la cantante ha voluto lanciare un messaggio intimo e potente che racchiude il senso profondo della sua arte e del suo vissuto:”Spero di rendere questa vita un sogno pieno di soddisfazioni per me e per le persone che mi sono accanto o che si trovano in difficoltà, perché quando morirò sarà quello il vero risveglio”.

Dettagli dell’evento: Canto Lirico Salon – Concerto di musica lirica con Selly Hyde e i talenti di Growing Voices diretto da Lorena Zohou e Selly Hyde. Con la partecipazione  dei cantanti lirici, Daniela Ferri , Daniele Concenzi, Francesco Sassara  e Leyla Morici. Con l’ accompagnamento musicale della maestra, Hiroko Sato.

Quando: Mercoledì 15 luglio 2026, ore 20:30.Dove: Dagnino (Galleria Esedra) – Via Vittorio Emanuele Orlando, 75 – Roma.Modalità d’ingresso: Ingresso libero.

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