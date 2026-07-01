«Adottatemi»: il terrazzo con vista sulle prove di Ultimo scatena migliaia di commenti

C’è chi ha passato ore in coda virtuale sulle piattaforme di ticketing, chi ha investito risparmi per accaparrarsi un posto nel pit e chi, semplicemente uscendo a stendere i panni in balcone, si sta godendo lo spettacolo in prima fila, completamente gratis.

A tre giorni dal colossale concerto di Ultimo, in programma sabato 4 luglio 2026 nella mega-arena all’aperto di Tor Vergata, un anonimo terrazzo romano è diventato il fenomeno social del momento, scatenando l’invidia e l’ironia di migliaia di fan del cantautore di San Basilio.

A far esplodere il caso è stato un video caricato su TikTok, diventato virale nel giro di pochissime ore.

Le immagini, girate dall’alto di un condominio che affaccia direttamente sulla venue dello show, mostrano una panoramica da brividi: il gigantesco palco in fase di allestimento è perfettamente visibile, le gru sono ancora in movimento tra i tralicci e, soprattutto, l’audio è impeccabile.

Nel filmato si sentono nitidamente le note dei musicisti e la voce di Niccolò Moriconi impegnato nelle prove generali a porte chiuse, circondato dai tecnici.

«Adottami, ti cucino e pulisco casa»: l’assalto ironico dei fan

La didascalia del video è un manifesto di disarmante semplicità: “Ascoltando le prove dal terrazzo”. Tanto è bastato per scatenare una pioggia di interazioni, tra meme, battute fulminee e vere e proprie proposte di “corruzione” logistica.

La sezione commenti si è trasformata rapidamente in un ufficio di collocamento per accaparrarsi un invito sul balcone sabato sera. «Ti prego adottami», scrive un utente; «Vengo io, porto le birre, pulisco e cucino tutto il giorno pur di stare lì», rilancia una ragazza.

Molti ironizzano sui prezzi dei biglietti e sui famigerati “Gold Package”, facendo notare che la visuale da quel palazzo è decisamente superiore a quella di molti settori ufficiali a pagamento posizionati nelle retrovie del prato di Tor Vergata.

La richiesta commovente: «Pago qualsiasi cifra per mia figlia»

In mezzo a centinaia di messaggi ironici, è emersa anche una richiesta autentica e disperata che fotografa la febbre da concerto che sta stringendo la Capitale.

Una mamma, rimasta senza biglietti a causa del sold-out fulmineo, ha lanciato un appello accorato ai proprietari dell’appartamento:

«Vi prego, aiutatemi a rendere felice mia figlia, è una fan sfegatata. Non sono riuscita a prenderle il biglietto e sta piangendo da giorni. Ditemi quanto volete, vi pago l’affitto del balcone per la sera del concerto».

Mentre i motori dei tir e i generatori dell’organizzazione girano a pieno ritmo a Tor Vergata per accogliere decine di migliaia di spettatori, il verdetto del web per l’evento musicale dell’estate romana è già scritto: il posto più esclusivo e conteso di tutti non si trova sotto le transenne, ma qualche piano più in su, all’ombra di una tenda da sole.

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