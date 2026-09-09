Parco Volusia, scattano i lavori per i Casali abbandonati: 3,5 milioni di euro per farne un polo civico e culturale

Il percorso di rinascita dei tre Casali di Parco Volusia, nel Municipio XV, entra ufficialmente nella sua fase operativa.

Nella mattinata di oggi, il Dipartimento Urbanistica di Roma Capitale ha formalmente consegnato le aree di cantiere, dando il via all’allestimento delle strutture operative che precederanno l’avvio materiale degli interventi edilizi.

L’operazione segue i lavori preliminari di sfalcio, bonifica ed eradicazione della vegetazione infestante completati nel corso della stagione estiva.

Investimento da 3,5 milioni: cosa nascerà nei Casali

Grazie a un finanziamento complessivo di 3,5 milioni di euro, le tre strutture — lasciate in stato d’abbandono per oltre tre decenni — verranno totalmente riqualificate e destinate a servizi per la cittadinanza:

Spazi per lavoro e studio: Postazioni attrezzate per il co-working, aule studio e copertura Wi-Fi integrata.

Cultura e aggregazione: Una biblioteca civica e una sala polivalente riservata a conferenze ed eventi pubblici.

Punto ristoro: Un’area ristoro al servizio dei frequentatori dell’area verde e della comunità locale.

L’assemblea pubblica e la governance condivisa

Il progetto nasce da un percorso di progettazione partecipata promosso dall’Assessorato all’Urbanistica insieme al Municipio XV, coinvolgendo residenti e comitati di quartiere.

Per illustrare i dettagli esecutivi e il cronoprogramma delle opere, è stata indetta un’assemblea cittadina:

Data e ora: 28 settembre alle ore 17:30.

Sede: Aula magna dell’Istituto Comprensivo Parco di Veio, in via Fosso del Fontaniletto 29/B.

«È un traguardo fondamentale frutto del lavoro condiviso con il territorio. Restituiamo vita e funzioni pubbliche a tre immobili strategici per questo quadrante», ha commentato l’Assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia, affiancato nelle valutazioni dal Presidente del Municipio XV Daniele Torquati e dall’Assessore municipale Marcello Ribera, che hanno evidenziato la continuità degli interventi dopo la riapertura dei lotti del parco avviata negli anni scorsi.

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