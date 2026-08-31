Parco della Caffarella, al via i cantieri per la 130ª area giochi di Roma ed uno spazio fitness

Prendono ufficialmente il via le operazioni di cantiere all’interno del Parco della Caffarella per la realizzazione di un polo dedicato allo sport ed alle attività ricreative delle famiglie.

L’intervento, curato dal Dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale nel territorio del Municipio VIII, porterà all’inaugurazione del 130° spazio ludico attrezzato sul territorio cittadino, posizionato in prossimità dell’accesso da Largo Tacchi Venturi.

Attrezzature sportive e nuove giostre per i più piccoli

Il nuovo allestimento punta a potenziare la fruibilità dell’area verde con strutture di nuova generazione:

Dotazioni per l’infanzia: Il perimetro riservato ai bambini ospiterà cinque diverse strutture ludiche, tra cui altalene, scivoli, torrette per l’arrampicata, una giostra ed un gioco a molla.

Percorso fitness outdoor: In parallelo ai giochi per l’infanzia, l’area verrà dotata di una zona per l’allenamento a corpo libero all’aperto con l’installazione di sei macchinari sportivi.

Continuita urbanistica: L’intervento segue le recenti inaugurazioni dei parchi giochi realizzati a Parco Achille Grandi (Municipio V) ed a Parco Gastinelli (Municipio VI).

Le dichiarazioni dell’amministrazione ed i progetti paralleli

L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, ha sottolineato l’importanza dell’opera: «Il Parco della Caffarella rappresenta uno dei punti di riferimento più vivi e frequentati di questo quadrante urbano. Con la realizzazione del 130° spazio giochi rendiamo effettivo il diritto al verde, che coincide con il diritto alla socialità ed al divertimento dei più piccoli».

L’intervento si inserisce in un quadro più ampio di interventi di valorizzazione del parco: «Stiamo lavorando per migliorare la qualità della vita dei cittadini potenziando le molteplici funzioni dei nostri spazi verdi. In Caffarella sono in corso anche le opere di riqualificazione del complesso storico e agricolo della Vaccareccia ed è stata individuata un’apposita perimetrazione da destinare a ‘zona silenziosa’ per la sosta ed il relax», ha concluso l’assessora.

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