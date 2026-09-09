Traffico illecito di rifiuti ed eternit sui marciapiedi: scovati i “furbetti dello svuota cantine” tra Tor Sapienza e Magliana

Un doppio colpo al racket dello smaltimento illegale e all’inquinamento cittadino. Centinaia di chilogrammi di arredi dismessi accumulati tramite servizi di “svuota cantine” abusivi e circa tre quintali di pericolose lastre in eternit abbandonate sul ciglio della strada sono stati sottratti alle filiere clandestine della spazzatura.

È il bilancio di un’articolata offensiva investigativa condotta dagli agenti del NAD (Nucleo Ambiente e Decoro) della Polizia Locale di Roma Capitale, che ha portato a sequestri di veicoli e denunce a piede libero nei territori del Municipio V e XI.

L’attività d’indagine è scattata incrociando l’analisi dei fotogrammi registrati dagli impianti di videosorveglianza con i controlli dinamici su strada e le banche dati delle forze dell’ordine.

Tor Sapienza: il furgone fantasma già sequestrato per guida senza patente

Nel quadrante est della città, in Municipio V, le telecamere di sicurezza installate a Tor Sapienza hanno immortalato le fasi di scarico abusivo di imponenti volumi di vecchi mobili e parti d’arredo da un autocarro Renault Master:

I tre denunciati: Gli approfondimenti incrociati hanno permesso di risalire al proprietario del furgone (un cittadino romeno di 40 anni) e ai due esecutori materiali degli scarichi clandestini (un uomo e una donna, anch’essi romeni, di 55 e 50 anni).

Il raggiro del sequestro: Dagli accertamenti è emerso che il veicolo era già stato sottoposto a sequestro in precedenza per assenza di assicurazione e guida senza patente. Ciò nonostante, il mezzo è stato rimesso illegalmente in strada per proseguire il business abusivo.

Il blitz: Intercettato nuovamente con il cassone stracolmo di rifiuti di provenienza illecita, l’autocarro è stato definitivamente posto sotto sequestro penale.

Ponte Galeria e Magliana: 300 kg di eternit e scarti edilizi fuorilegge

Spostandosi in Municipio XI, le indagini si sono concentrate su ripetuti abbandoni di materiale tossico avvenuti nella zona di Ponte Galeria, dove erano stati scaricati ben 300 chili di lastre di eternit, poi prontamente bonificati da ditte specializzate ingaggiate da AMA.

Le immagini dei varchi hanno consentito di isolare la targa di un Fiat Iveco di colore nero:

Il pedinamento e il blocco: Gli agenti del NAD hanno organizzato posti di blocco e appostamenti fino a intercettare e fermare il veicolo in via della Magliana mentre trasportava abusivamente scarti metallici da demolizione.

Niente formulari né assicurazione: Il mezzo viaggiava privo di copertura assicurativa, sprovvisto dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) e senza alcuna autorizzazione ambientale.

La denuncia: Il conducente, un cittadino romeno di 25 anni, è stato identificato come il presunto responsabile della catena di sversamenti di eternit a Ponte Galeria e denunciato all’Autorità Giudiziaria. Veicolo e carico sono stati sequestrati.

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