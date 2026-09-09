Villa De Sanctis. “Rigeneriamo il nostro quartiere”

Sarà un’occasione di confronto diretto tra istituzioni, esperti e residenti per delineare il futuro del territorio e affrontare le criticità quotidiane, mercoledì 23 settembre 2026, alle ore 17:30, presso il Circolo Sportivo Villa De Sanctis (Via dei Gordiani 5) che ospiterà l’incontro pubblico “Rigeneriamo il nostro quartiere”, un focus aperto alla cittadinanza mirato a raccogliere idee e definire interventi prioritari per la zona.

Al centro del dibattito ci saranno cinque temi chiave per il rilancio e la vivibilità del quadrante: il decoro urbano, la gestione di pulizia e rifiuti, il sostegno al commercio locale, il potenziamento di sicurezza e controlli, e i nodi legati alla viabilità cittadina.

L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di unire “persone, idee e soluzioni” per costruire una città più bella e fruibile.

Tra i relatori figure di primo piano dell’amministrazione capitolina e municipale, insieme a esponenti del mondo della cultura e del sociale.

Interverranno al dibattito:

Svetlana Celli, Presidente dell’Assemblea Capitolina;

Antonio Stampete, Presidente della Commissione Lavori Pubblici di Roma Capitale;

Mauro Caliste, Presidente del Municipio V;

Giampaolo Sodano, giornalista, politico e già direttore di Rai 2;

Maddalena Presenza, restauratrice di Beni Culturali;

Massimiliano Vando, in rappresentanza dell’Associazione Angeli Noonan.

L’incontro rappresenta un momento cruciale di partecipazione attiva, dove la cittadinanza è invitata a interloquire direttamente con chi gestisce la cosa pubblica, ponendo domande e avanzando proposte per la riqualificazione del proprio spazio urbano.

L’appuntamento è ad ingresso libero.

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