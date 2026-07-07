Pigneto e Trenino Giallo, la mobilità di Roma Est passa per il web: nascono i tavoli online con i comitati

Un filo diretto, rigorosamente digitale, per monitorare da vicino i cantieri che cambieranno per sempre il volto del quadrante orientale della Capitale.

L’Assessorato alla Mobilità di Roma Capitale e il Municipio V hanno annunciato l’istituzione di due tavoli di aggiornamento permanente aperti a comitati di quartiere, associazioni e residenti.

Al centro dei fitti confronti ci saranno le due opere infrastrutturali più attese e discusse della zona: il futuro Vallo Ferroviario del Pigneto e il piano di rilancio del cosiddetto “Trenino Giallo” (la storica linea Termini-Giardinetti).

L’obiettivo della cabina di regia è disinnescare i malumori territoriali e garantire la massima trasparenza sull’avanzamento dei lavori, condividendo in tempo reale cronoprogrammi, varianti tecniche e soluzioni alle eventuali criticità.

Il calendario degli incontri: si parte con il Pigneto

Gli appuntamenti, che si svolgeranno interamente sulle piattaforme streaming comunali per permettere la massima partecipazione possibile, sono già stati calendarizzati per le prossime settimane di luglio.

Il sipario si alzerà dopodomani, giovedì 9 luglio alle ore 15:00, con il focus interamente dedicato al Vallo del Pigneto, l’imponente progetto di copertura della tratta ferroviaria destinato a unire le due anime del quartiere della movida e a realizzare un nodo di scambio strategico tra la Metro C e le linee FL.

Sette giorni dopo, giovedì 16 luglio alle ore 15:00, sarà la volta del tavolo sul Trenino Giallo, l’infrastruttura di superficie che attende una profonda trasformazione in chiave moderna per ricucire i collegamenti tra il centro e l’hinterland della Casilina.

Il patto tra Comune e Municipio V: «Basta decisioni calate dall’alto»

L’iniziativa segna un cambio di passo nel metodo di gestione delle grandi opere pubbliche romane, puntando su un modello di “corresponsabilità” tra amministratori e residenti.

La voce del Campidoglio: «L’avvio di questi tavoli ha un significato che va ben oltre la semplice gestione ingegneristica delle opere», ha spiegato l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè. «Siamo convinti che la rivoluzione dei trasporti debba essere condivisa con i territori. Mettere la partecipazione dei comitati al centro significa garantire trasparenza nelle scelte che cambieranno la mobilità a Roma Est».

Una linea sposata in pieno anche dai vertici di via di Torre Annunziata. Il presidente del Municipio V, Mauro Caliste, ha rimarcato come il Vallo e il Trenino siano «interventi attesi da troppi anni dalle nostre comunità per migliorare la connessione tra i quartieri».

Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessora municipale alla Mobilità, Maura Lostia, che ha promesso un ruolo di «raccordo costante tra le istituzioni e i cittadini affinché le istanze della comunità non vengano ignorate durante l’evoluzione dei progetti».

Link Teams per partecipare al tavolo sul Vallo ferroviario del Pigneto . La locandina.

Link Teams per partecipare al tavolo sul Trenino Giallo . La locandina.

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