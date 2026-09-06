Omaggio a Belli alla Biblioteca Casa delle Letterature
L'8 settembre 2026 ore 17:00, incontro sul tema: la letteratura romanesca del secondo Novecento e il “romanesco d'autore"
In occasione del giorno della nascita di Giuseppe Gioachino Belli (7 settembre 1791), Casa delle Letterature ospita una serata in onore del grande poeta e letterato romano, curata dal Centro Studi G.G. Belli.
L’ampio programma verterà sulla Letteratura in dialetto romanesco del secondo Novecento, con particolare attenzione al “romanesco d’autore”
Conduce Marcello Teodonio (presidente del Centro Studi G.G. Belli)
Interventi di
Martina Ludovisi, su Mario Dell’Arco
Edoardo Barghini, su Mauro Marè
Giorgio Sala, su Antonello Trombadori e Belli, la passione di una vita
Laura Biancini, su G.G. Belli: la cinesi curiosità
Vincenzo Frustaci, su G.G. Belli e l’Europa
Letture di Chiara Bonome e Stefano Messina
Brani tradizionali interpretati da Patrizia Cangialosi e Pino Cangialosi
Ingresso libero, senza prenotazione, fino a esaurimento posti
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