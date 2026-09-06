Omaggio a Belli alla Biblioteca Casa delle Letterature

In occasione del giorno della nascita di Giuseppe Gioachino Belli (7 settembre 1791), Casa delle Letterature ospita una serata in onore del grande poeta e letterato romano, curata dal Centro Studi G.G. Belli.

L’ampio programma verterà sulla Letteratura in dialetto romanesco del secondo Novecento, con particolare attenzione al “romanesco d’autore”

Conduce Marcello Teodonio (presidente del Centro Studi G.G. Belli)

Interventi di

Martina Ludovisi, su Mario Dell’Arco

Edoardo Barghini, su Mauro Marè

Giorgio Sala, su Antonello Trombadori e Belli, la passione di una vita

Laura Biancini, su G.G. Belli: la cinesi curiosità

Vincenzo Frustaci, su G.G. Belli e l’Europa

Letture di Chiara Bonome e Stefano Messina

Brani tradizionali interpretati da Patrizia Cangialosi e Pino Cangialosi

Ingresso libero, senza prenotazione, fino a esaurimento posti

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