Domenica 6 settembre musei e siti archeologici gratuiti

Il primo fine settimana di settembre rinnova uno degli appuntamenti più amati da cittadini e turisti. Domenica 6 settembre torna la consueta giornata ad accesso libero nei Musei di Roma Capitale ed in diversi poli archeologici d’eccellenza della città.

Un’occasione per riscoprire a costo zero tesori iconici come l’Area Sacra di Largo Argentina, il Museo della Forma Urbis, i Fori Imperiali ed il Circo Massimo (aperto dalle 9:30 alle 19:00).

Tour a Palazzo Senatorio ed i capolavori ai Musei Capitolini

Tra gli appuntamenti di punta figurano i percorsi guidati a Palazzo Senatorio in Campidoglio. I visitatori potranno esplorare le sale istituzionali della sede comunale in quattro turni (10:00, 11:30, 15:00 e 16:30) per gruppi di massimo 30 persone e della durata di 75 minuti.

La partecipazione è gratuita ma richiede la prenotazione obbligatoria tramite lo 060608 (attiva da giovedì 3 settembre alle ore 16:00).

Sempre in piazza del Campidoglio, i Musei Capitolini adiscono alla gratuità proponendo ben quattro percorsi espositivi: la rassegna Vasari e Roma a Palazzo Caffarelli; il progetto Il non finito: fra poetica e tecnica esecutiva nella Pinacoteca; la mostra Angeli – Messaggeri, custodi e viandanti a Palazzo dei Conservatori; ed I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli a Palazzo Clementino.

Fotografia, moda ed eccezioni a pagamento

La mappa della gratuità spazia su tutto il territorio urbano: alla Centrale Montemartini è allestita la mostra Moda in luce 1955-1975 con foto dell’Archivio Luce ed abiti d’epoca; la Galleria d’Arte Moderna celebra il suo centenario con GAM 100; a Villa Torlonia il Casino dei Principi ospita le opere di Pedro Cano, mentre la Casina delle Civette festeggia Paschetto ed il simbolo della Repubblica.

Tris di scatti al Museo di Roma in Trastevere tra Conversano, Gloaguen e Damele, finissage al Museo Bilotti per la fotografia internazionale della collezione De Paolis, e installazioni Moto a luogo #2 al Museo delle Mura.

Restano escluse dal circuito gratuito le mostre dedicate a Diego Rivera, Ettore Scola, Robert Mapplethorpe, oltre ai Bunker di Villa Torlonia ed alla Circo Maximo Experience (accessibili con regolare biglietto o ridotto MIC).

Si ricorda infine che per i residenti di Roma e della Città Metropolitana la rete dei musei civici è ad accesso libero durante tutto l’anno.

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