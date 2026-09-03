Categorie: Concerti e Musica Cultura e Spettacoli
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Il Tevere in Musica. Omaggio a Ennio Morricone

Il concerto gratuito con i suoi musicisti il 12 settembre ore 18.30, Lungotevere Tor di Nona - fiume, banchine di Castel Sant’Angelo e Ponte Sant’Angelo, Roma

Redazione - 3 Settembre 2026

Le colonne sonore che da Roma hanno attraversato il cinema e conquistato il mondo tornano a risuonare lungo il fiume che lambisce Trastevere, il quartiere in cui Ennio Morricone nacque e crebbe. Sabato 12 settembre 2026, a partire dalle ore 18:30, il Tevere diventerà un grande palcoscenico a cielo aperto per Il Tevere in Musica. Omaggio a Ennio Morricone”, il concerto-spettacolo gratuito, ospitato su un battello che danzerà nel tratto fluviale del Tevere allaltezza di Ponte SantAngelo Lungotevere Tor di Nona, ricondurrà simbolicamente la musica del Maestro nei luoghi da cui tutto ebbe inizio. 

Sul battello la Piccola Sinfonica Romana, ensemble di 20 elementi formato da storici professori dorchestra che hanno accompagnato Morricone nel corso delle sue tournée internazionali, eseguirà dal vivo alcune delle colonne sonore più celebri della storia del cinema: da Cera una volta il West a Mission, da Nuovo Cinema Paradiso a Per un pugno di dollari, fino a La ballata di Sacco e Vanzetti e Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto. 

Un repertorio entrato nella memoria collettiva e capace di superare confini, lingue e generazioni, affidato proprio ad alcuni dei musicisti che con il Maestro hanno condiviso palcoscenici e tournée in tutto il mondo. A dirigerli sarà Emanuele Bossi, con Eunice Cangianiello nel ruolo di primo violino. 

Il legame di Ennio Morricone con Roma è stato profondo e indissolubile. La Capitale non è stata soltanto la città in cui è nato e ha scelto di vivere, ma il luogo della sua formazione, il laboratorio della sua ricerca musicale, la musa che ne ha accompagnato limmaginario e, infine, la custode della sua memoria. Anche quando Hollywood gli aprì le porte e le sue composizioni raggiunsero ogni parte del mondo, Morricone rimase legato alla sua città, facendone il centro umano e creativo di un percorso artistico irripetibile. 

È proprio questo rapporto a costituire il cuore dello spettacolo: la musica torna nel paesaggio che ha contribuito a generarla, con il Tevere come palcoscenico, Castel SantAngelo come scenografia e Roma interprete di un racconto che unisce le origini trasteverine del Maestro alla dimensione universale della sua opera. 

Ad accompagnare il percorso musicale, della durata di circa 90 minuti, sarà la voce narrante di Giuseppe Liuzzo, che intreccerà alle esecuzioni aneddoti, chiavi di lettura e raccordi drammaturgici, restituendo al pubblico non soltanto il compositore celebrato in tutto il mondo, ma anche luomo e il suo rapporto con Roma. 

Il pubblico potrà assistere liberamente e gratuitamente allo spettacolo dalle due sponde del fiume, seguendo il concerto eseguito a bordo del battello-palcoscenico.  

Il Tevere in Musica. Omaggio a Ennio Morricone” è un progetto ideato e prodotto da Argot Produzioni, realizzato in collaborazione con The Voyager S.r.l., con il management artistico di Effegi Live. Il progetto, promosso da Roma Capitale, è vincitore dellAvviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per lAmministrazione Capitolina, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura. 

INFORMAZIONI AL PUBBLICO 

Evento: Il Tevere in Musica. Omaggio a Ennio Morricone 

 Data e orario: sabato 12 settembre 2026, ore 18:30 

 Durata: circa 90 minuti 

 Luogo: Lungotevere Tor di Nona – fiume Tevere, banchine di Castel SantAngelo e Ponte SantAngelo, Roma 

 Ingresso: gratuito e ad accesso libero dalle sponde del fiume 

 Orchestra: Piccola Sinfonica Romana, ensemble di 20 elementi 

 Direttore dorchestra: Emanuele Bossi 

 Voce narrante: Giuseppe Liuzzo 

Primo Violino: Eunice Cangianiello 

 Violini 1: Giulia Pavan, Aleandro Diaferia, Alain Manieri  

 Violini 2: Plamena Krumova, Adele Napoli, Alberto Caponi  

 Viole: Stefano Azzolina, Gisella Horvat 

 Violoncelli: Benedetta Chiari, Rossella Zampiron 

 Contrabasso: Diego di Paolo 

 Oboe: Paolo Verrecchia  

 Flauto: Giuseppe Di Liddo  

 Tromba: Remo DIppolito  

 Corno: Rino Pecorelli  

 Batteria: Alessandro Marzi 

 Pianoforte: Gianni Ferretti 

Fotografia: Ilaria Yralih

Management artistico: Effegi Live

Partner: The Voyager S.r.l.

iltevereinmusica@gmail.com                      

argot.it                         

Tel. 375 53 52 595 

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