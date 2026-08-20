Una serata speciale dedicata alle grandi “Arie Napoletane”

Nell’ambito della celebre rassegna “Libero Teatro in un Teatro Libero”, promossa dalla UILT Lazio (Unione Italiana Libero Teatro), il Foyer del Teatro Tor Bella Monaca si prepara ad ospitare un appuntamento imperdibile all’insegna della grande tradizione musicale italiana.

Giovedì 3 settembre 2026, alle ore 21:00, l’APS “Polvere di Stelle, musica e cultura” presenterà l’evento “Arie Napoletane, la poesia in musica”.

Una serata interamente dedicata all’esplorazione del ricchissimo patrimonio della canzone classica napoletana, dove la profondità dei testi poetici si fonde con melodie senza tempo.

Lo spettacolo, introdotto e presentato da Henos Palmisano, vedrà come assoluti protagonisti sul palco il soprano Michela Marconi e la pianista Mihee Kim.

Il duo guiderà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso le note e le liriche che hanno reso celebre la tradizione partenopea nel mondo.

L’iniziativa si inserisce nel cartellone del Teatro Tor Bella Monaca (circuito Teatri in Comune), confermando lo spazio come un polo culturale vitale e aperto alle realtà associative del territorio e alle eccellenze del teatro libero.

Spettacolo: “Arie Napoletane, la poesia in musica”

Data e Ora: Giovedì 3 settembre 2026, ore 21:00

Luogo: Foyer del Teatro Tor Bella Monaca – Via Bruno Cirino 5, Roma (Zona Torre Angela)

Organizzazione: UILT Lazio e APS Polvere di Stelle, musica e cultura

Contatti per Info e Prenotazioni:

Telefono: 06.2010579 / 060608

E-mail: promozione@teatrotorbellamonaca.it

Sito Web: www.teatrotorbellamonaca.it

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