A Quartaccio, Far West Fest 2.0 – Cultura che gira, Comunità che cresce

Dal 12 al 27 settembre 2026 torna a Quartaccio nel Municipio XIV di Roma Capitale, “Far West Fest 2.0” Cultura che gira, Comunità che cresce, un progetto a cura di Zip Zone APS: teatro, musica, open mic, laboratori e spettacoli gratuiti per tutte e tutti.

Questa seconda edizione del festival conferma la volontà di trasformare Quartaccio in un luogo di produzione culturale, partecipazione e incontro. Far West Fest 2.0 prevede, infatti, residenze artistiche dedicate alla creazione di spettacoli originali nati dall’incontro tra ricerca contemporanea e comunità locale: gli artisti dopo aver lavorato a stretto contatto con il territorio presentano i risultati del loro percorso durante la rassegna finale in programma per tre weekend, dal 12 al 27 settembre, con un ricco calendario di spettacoli gratuiti.

Quartaccio diventa così un luogo contemporaneo dove il pubblico è chiamato non solo ad assistere, ma a vivere un’esperienza di condivisione e partecipazione. Un progetto che parte dalle periferie per costruire nuove occasioni di dialogo tra artisti, cittadini e territorio e che fa della cultura uno strumento di inclusione, rigenerazione urbana e crescita collettiva.

L a seconda edizione si svolge in due luoghi simbolo del quartiere: Piazza del Colonnato – La Centrale (Via Andersen,115 angolo Via Flaubert) e Parco Fratelli Grimm (ingresso Via del Podere Fiume, 61 o Via Fratelli Grimm) per mettere in relazione entrambi gli spazi pubblici, valorizzandoli come un unico sistema urbano e culturale, una scelta maturata con il contributo e la collaborazione dei residenti.

Il cartellone comprende diversi linguaggi delle arti performative e riunisce artisti di riconosciuto valore insieme a protagonisti della scena emergente e della ricerca contemporanea.

Tanti gli ospiti e gli eventi di questa seconda edizione: il teatro di ricerca di Nardinocchi/Matcovich e la performance comunitaria di Delfina Stella (12 settembre), la performance di danza e musica di Sinu Africa (13 settembre), lo spettacolo per bambini di Campsirago Residenza e la musica di Critical Flow – Open Mic con Nori e Kipa e Michael Myers (19 settembre), lo spettacolo “Bei Ricordi Show” di Bei Ricordi e Anomalia Media (20 settembre), la ludoteca itinerante di Valerio Bonsegna e lo spettacolo dell’attrice Silvia D’Amico (26 settembre), i racconti e il laboratorio per bambine e bambini di Teatro di Carta, lo spettacolo “Godlike” con Clara Addari, Edoardo D’Antonio e Francesco Providenti e “Superficie Arena”, lo spettacolo/Jam teatrale a cura di Do7 factory (27 settembre).

Far West Fest 2.0 inizia sabato 12 settembre alle 16.00 in Piazza del Colonnato – La Centrale con la “Ludoteca Itinerante” a cura di Mariotti.

Il gioco crea uno spazio ‘altro’, uno spazio dove persone di diverse fasce di età, estrazione sociale, cultura e provenienza possono insieme “mettersi in gioco”, utilizzando al meglio le loro risorse: dall’abilità manuale, al controllo ed equilibrio, dall’ascolto reciproco alla capacità di concentrazione.

Si prosegue alle 18.00 con “Strada Maestra” con Laura Nardinocchi e Niccolò Matcovich. Si tratta della presentazione di un primo studio con una restituzione pubblica al territorio in continuità con la ricerca per lo spettacolo “Strada maestra”, la residenza teatrale della compagnia Nardinocchi/Matcovich e il lavoro di mappatura e ricerca di Zip_Zone a Quartaccio.

I due artisti hanno condotto uno studio del quartiere e dei suoi abitanti con interviste incentrate sui temi della natura, della geografia e del senso di appartenenza al territorio, in particolare allo spazio abitato.

Domenica 13 settembre alle 16.00 c’è ancora la “Ludoteca Itinerante”, si prosegue alle 17.00 con la performance comunitaria “Danze Cosmiche_Tutte” con Delfina Stella (coreografa) e Flavio D’Antoni (assistente ballerino). Una pratica condivisa che attraversa scuola e spazio pubblico, trasformandosi in una festa danzata aperta alla comunità.

Dopo una prima fase di residenza con incontri laboratoriali di ricerca con le bambine e i bambini della scuola Andersen in cui si è esplorato il movimento a partire dalle forme del cosmo (orbite, espansioni, rotazioni, costellazioni) si passa alla performance in piazza: uno spazio di incontro e immaginazione, in cui il gesto individuale si intreccia a quello degli altri, generando una coreografia condivisa, una costellazione in movimento.

Alle 18.00 si chiude questo primo fine settimana con “Sinu Africa”, una performance di danza e musica con Matar Mbaye, Ady Thioune, Inoussa Dembelè, Youssou Mbaye, Lamine Mbaye, Patù Diallo, Alieu Saho. Un evento adatto a tutte le età, in cui artisti dell’Africa occidentale coinvolgono il pubblico con ritmi energici e danze dinamiche. La cultura africana è presentata attraverso musica, tradizione orale, costumi e simboli tipici del West Africa, per un’esperienza di forte impatto visivo e sonoro. Parte del compenso andrà a sostegno di un progetto importante: Due Pozzi per la Vita e il Lavoro, un’iniziativa di sviluppo che vede le donne protagoniste nel quartiere di Saramusà, nel villaggio di Kolda, nel sud del Senegal.

Far West Fest 2.0 si svolge dal 12 al 27 settembre, tutti gli eventi sono gratuiti. Far West non è un luogo lontano, è uno spazio da attraversare insieme e dove l’arte diventa occasione di incontro, partecipazione e trasformazione.

Per informazioni: 3474528761 o comunicazionezipzone@gmail.com

Il programma completo è su www.zipzone.it/portfolio/far-west-fest-2026

Il progetto è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2026 promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, in collaborazione con SIAE.

Il progetto è realizzato anche grazie al sostegno del Programma Periferiacapitale della Fondazione Charlemagne.

Dal 12 al 27 settembre 2026

Far West Fest 2.0 Cultura che gira, Comunità che cresce

INGRESSO LIBERO E GRATUITO

Quartaccio – Piazza del Colonnato – La Centrale (Via Andersen,115 angolo Via Flaubert) e Parco Fratelli Grimm (ingresso Via del Podere Fiume, 61 o Via Fratelli Grimm) – Municipio XIV – Roma. Percorso sostenibile: Autobus 916 – 908

Per info: 3474528761 – comunicazionezipzone@gmail.com – www.zipzone.it – www.liveinquartaccioroma.it

FB www.facebook.com/zonedintersezionepositiva

IG www.instagram.com/zipzoneroma/

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