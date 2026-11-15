Premio Nazionale Stanza della Cultura. 15 novembre Cerimonia di Premiazione

La cerimonia di premiazione della II edizione del Premio Nazionale Stanza della Cultura si terrà domenica 15 novembre 2026 dalle ore 16,30, presso il Centro culturale Lepetit in via Roberto Lepetit 86 a Roma Tor Tre Teste.

Saluti istituzionali: Mauro Caliste, presidente del V Municipio

Conversano con i vincitori: Francesco Sirleto, Stefano Federico, Maurizio Rossi

Interventi musicali: Pharmarocker e dj Luca Margarita

Saranno presenti i membri della Giuria: Francesco Sirleto, scrittore, presidente; Maurizio Rossi, poeta, critico letterario; Vincenzo Luciani, editore; Stefano Federico, associazione Pilloleart, Giorgio Grillo e Maria Mimmo, Centro Culturale Lepetit, don Domenico Vitulli, parroco San Tommaso d’Aquino.

Ai partecipanti sarà offerta l’Antologia contenente i racconti degli autori premiati (Edizioni Cofine).

La Giuria del Premio Nazionale “Stanza della Cultura” (II edizione 2026) per un racconto breve, dopo un attento esame dei numerosi racconti ha decretato i vincitori delle tre sezioni in cui era suddiviso.

Tra i partecipanti della sezione Under 30

Vincitrice Dalila Lanna, Albano Laziale (RM) con il racconto “La velocità con cui tremiamo”

II Aurora Facecchia, Roma, con il racconto “Quando le parole falliscono”

III Cristina Nobile, Racale (LE), con il racconto “Come Acqua che torna”

IV Giacomo Pecoraro, Roma, con il racconto “Biblo, il gattino strano”

V Ludovica Ortenzi, Roma, con il racconto “Dolce vita”

Vincitrice Barbara Fabrizio, Latina, con il racconto “La posologia dei classici”

II Isabella De Bellis, Roma, con il racconto “L’amore è… eterno”

III Michela Quagliariello, Latina, con il racconto “Una giornata alla Spa”

IV Simone Pagnotta, Agropoli (SA) con il racconto “I dettagli superflui”

V Emanuele Baio, Lanciano (CH), con il racconto “Mani calme per treni frettolosi”

Vincitore Antonio Morante, Roma, con il racconto “L’algoritmo delle lucciole”

II Giuseppe Castrillo, Pedimonte Matese (CE), con il racconto “Un numero di telefono”

III Giuseppe Pollicelli, Roma, con il racconto “Manicomio”

IV Fabio Carbone, Sabaudia (LT), con il racconto “Natura morta con sfondo del mare”

V Cinzia Chitarrini, Roma, con il racconto “L’odore del quaderno che sa di muffa”

La Giuria e gli organizzatori ringraziano i numerosi partecipanti per l’impegno profuso e la fantasia dei temi, pur nella difficoltà del limite richiesto dal regolamento.

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