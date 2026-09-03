Torna il Photofest diffuso sul lago di Bracciano

La fotografia diffusa torna protagonista dal 19 al 27 settembre 2026 sul lago di Bracciano con Immagini sul Lago 2026, il Photofest giunto alla quarta edizione.

In programma tredici mostre diffuse tra Trevignano Romano, Bracciano, Anguillara Sabazia e Musam-Museo Storico dell’Aeronautica Militare.

ll Festival tra esposizioni, workshop, concorsi e maratona fotografica promette una settimana intensa di promozione della cultura fotografica e del territorio.

La manifestazione, ideata e organizzata da Il Lago Incantato e il Vivaio delle Immagini, si avvale del riconoscimento ufficiale della FIAF-Federazione Italiana Associazioni Fotografiche oltre che del patrocinio di Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Comuni di Bracciano, Trevignano Romano e Anguillara Sabazia e del Consorzio Lago Bracciano.

L’evento inaugurale è fissato per sabato 19 febbraio alle 11.30 a Bracciano alla Consorzio Lago di Bracciano in via G. Argenti tra interventi degli autori, rinfresco e giro in battello per tutti i partecipanti. Il 27 settembre alle 17 sarà il giorno per trarre il bilancio nell’evento di chiusura alla sala della BCC Provincia Romana in via IV Novembre 2 a Trevignano Romano.

Tutte le informazioni su https://immagini-sul-lago.it/

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