Risate in Ballo Show 2026 a Tor Sapienza

Risate in Ballo Show non è soltanto uno spettacolo. È un appuntamento che, anno dopo anno, è entrato nella tradizione di Tor Sapienza. In un periodo in cui nel quartiere non mancano preoccupazioni, difficoltà e malcontento, si intende creare un’occasione per stare insieme, incontrarsi e sentirsi comunità.

Quest’anno è previsto un salto di qualità importante: più giorni, più spettacoli, artisti di grande livello e un programma capace di offrire dieci serate diverse, tutte da vivere.

Un vero fiore all’occhiello per Tor Sapienza, in uno dei Parchi che negli anni è diventato un punto di riferimento e di aggregazione per il territorio.

Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento speciale al Comune di Roma per il sostegno e per aver creduto in questa manifestazione e nel suo valore per la comunità per l’estate romana 2026.

Appuntamento quindi dall’11 al 20 settembre al Parco di Tor Sapienza con Area Drink & Food e intrattenimento bimbi dalle ore 18.

Nella locandina il programma

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza