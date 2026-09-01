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Risate in Ballo Show 2026 a Tor Sapienza

Dieci giorni di musica, comicità e spettacolo dall'11 al 20 settembre al Parco Tor Sapienza

Redazione - 1 Settembre 2026

Risate in Ballo Show non è soltanto uno spettacolo. È un appuntamento che, anno dopo anno, è entrato nella tradizione di Tor Sapienza. In un periodo in cui nel quartiere non mancano preoccupazioni, difficoltà e malcontento, si intende creare un’occasione per stare insieme, incontrarsi e sentirsi comunità.

Quest’anno è previsto un salto di qualità importante: più giorni, più spettacoli, artisti di grande livello e un programma capace di offrire dieci serate diverse, tutte da vivere.

Un vero fiore all’occhiello per Tor Sapienza, in uno dei Parchi che negli anni è diventato un punto di riferimento e di aggregazione per il territorio.

Gli organizzatori rivolgono un ringraziamento speciale al Comune di Roma per il sostegno e per aver creduto in questa manifestazione e nel suo valore per la comunità per l’estate romana 2026.

Appuntamento quindi dall’11 al 20 settembre al Parco di Tor Sapienza con Area Drink & Food e intrattenimento bimbi dalle ore 18.

Nella locandina il programma

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