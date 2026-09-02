Labaro, teatro e arte di strada all’Anfiteatro Galline Bianche: al via la kermesse “Sguardi Periferici”

Quattro giorni di teatro, performance dal vivo, arte urbana e laboratori aperti alle famiglie per riscoprire la ricchezza culturale dei quartieri periferici.

Dal 3 al 6 settembre 2026 l’Anfiteatro Galline Bianche, in viale delle Galline Bianche 105 a Labaro, si trasformerà nel cuore pulsante di “Sguardi Periferici”, rassegna ad ingresso libero firmata dalla direzione artistica di Gino Auriuso ed organizzata dall’Associazione Culturale Artenova con il sostegno dell’Assessorato alle Periferie di Roma Capitale e la collaborazione di Zètema Progetto Cultura.

«Rigenerare i quartieri con la cultura»

L’obiettivo dell’iniziativa è valorizzare gli spazi pubblici come luoghi di aggregazione e confronto: «La cultura rappresenta un elemento fondamentale nella cura del tessuto urbano», sottolinea Pino Battaglia, assessore alle Periferie di Roma Capitale. «Offrire spettacoli e momenti di laboratorio a titolo gratuito vicino a casa significa restituire vitalità ed opportunità ai quartieri. Vogliamo che ogni quadrante di Roma diventi un punto d’attrazione capace di generare relazioni e produzione artistica».

Ribaltare il concetto di periferia

Il titolo della manifestazione gioca sulla metafora ottica della visione periferica per capovolgere gli stereotipi legati alle zone decentrate: «Partiamo dal significato scientifico per dimostrare che non si tratta di luoghi di precarietà o marginalità», spiega il direttore artistico Gino Auriuso. «Guardando attraverso questi sguardi ci si accorge che proprio dai margini parte il senso profondo della percezione e la capacità di scorgere la bellezza».

Tutti gli eventi in programma saranno fruibili gratuitamente fino ad esaurimento posti. (Per informazioni: 392 9140108 – compagniartenova@gmail.com).

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