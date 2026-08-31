Categorie: Cultura e Spettacoli Teatro
Municipi: , | Quartiere:

Al via Centrale Preneste Art Factory, un’officina culturale per infanzia, giovani e comunità

Dal 12 settembre al 4 dicembre 2026 in via Alberto da Giussano 58 

Redazione - 31 Agosto 2026

A Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) nel Municipio V di Roma Capitale, dal 12 settembre al 4 dicembre 2026, c’è Centrale Preneste Art Factory, un’officina culturale per infanzia, giovani e comunità. Un nuovo progetto culturale per bambini, giovani e famiglie: 21 compagnie nazionali, tre rassegne e un teatro sempre più aperto alla comunità e al territorio.

Con Centrale Preneste Art Factory il teatro diventa un laboratorio permanente di cultura, partecipazione e inclusione sociale dove al centro ci sono le giovani generazioni e le famiglie.

La manifestazione si articola in tre differenti rassegne che coinvolgono pubblici diversi e favoriscono l’incontro tra generazioni artistiche: “Next Stage – La scena che cambia, le voci che emergono” ospita cinque compagnie under 35, offrendo spazio ai nuovi linguaggi della scena contemporanea e sostenendo il talento emergente.

Voci d’Autore – Storie e visioni della scena contemporanea”, con protagoniste otto compagnie nazionali composte da artisti affermati, per offrire al pubblico una proposta culturale di alto livello e promuovere il dialogo tra esperienze artistiche differenti.

E, infine, la programmazione dedicata ai più piccoli prende vita con “Infanzie in Gioco – Il teatro come scoperta, gioco e immaginazione condivisa”, la rassegna domenicale che coinvolgerà otto compagnie nazionali, offrendo occasioni di incontro e condivisione tra bambini, famiglie e territorio.

In totale saranno 21 le compagnie ospiti, protagoniste di una stagione che unisce qualità artistica, ricerca contemporanea e attenzione alla dimensione sociale della cultura.

Marco Baliani

Gli ospiti di “Voci d’Autore” sono Marco Baliani, Claudio Morici, Giorgia Trasselli, Andrea Cosentino, Officina Dinamo–Fucina Creativa, Giovanna Mori e Jacob Olesen, Frosini/Timpano e il Teatro dei Limoni. Per “Next Stage” sono attesi Compagnia Vaccaro, MAT – Movimenti artistici trasversali, Bam Teatro, Pallaksch e Niccolò Fettarappa. E, infine, per la sezione “Infanzie in gioco” oltre alla compagnia residente a Ruotalibera Teatro ci sono la Feet Theatre Company, l’Associazione Pilar Ternera, Teatri di Carta, Hangar Teatro e Teatro Florian.

Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito come precisa Tiziana Lucattini, direttrice artistica della manifestazione: “La gratuità delle attività rappresenta una scelta concreta per rendere il teatro davvero accessibile a tutte e tutti. Con Centrale Preneste Art Factory vogliamo evidenziare il ruolo del teatro come spazio pubblico aperto capace di costruire comunità attraverso l’arte, la partecipazione e la condivisione”.

Prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ oppure via mail scrivendo a info@ruotalibera.eu o ingresso diretto il giorno dello spettacolo previa disponibilità dei posti.

Il progetto, promosso da Roma Capitale è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Tutte le informazioni

Dal 12 settembre al 4 dicembre 2026

Centrale Preneste Art Factory

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Percorso sostenibile: Autobus: 81 – 112 –213 – 312 – 409 – 545 Tram: 5 – 14 – 19 Fermata Giussano – Metro C (Pigneto/Malatesta)

INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria

Informazioni: 06 27801063 lun / ven 10.00 – 17.00 – info@ruotalibera.eu – www.centraleprenesteteatro.it

Prenotazioni: https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o info@ruotalibera.eu

FB: www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

IG: www.instagram.com/centralepreneste/

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati