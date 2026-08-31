Al via Centrale Preneste Art Factory, un’officina culturale per infanzia, giovani e comunità

A Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58) nel Municipio V di Roma Capitale, dal 12 settembre al 4 dicembre 2026, c’è Centrale Preneste Art Factory, un’officina culturale per infanzia, giovani e comunità. Un nuovo progetto culturale per bambini, giovani e famiglie: 21 compagnie nazionali, tre rassegne e un teatro sempre più aperto alla comunità e al territorio.

Con Centrale Preneste Art Factory il teatro diventa un laboratorio permanente di cultura, partecipazione e inclusione sociale dove al centro ci sono le giovani generazioni e le famiglie.

La manifestazione si articola in tre differenti rassegne che coinvolgono pubblici diversi e favoriscono l’incontro tra generazioni artistiche: “Next Stage – La scena che cambia, le voci che emergono” ospita cinque compagnie under 35, offrendo spazio ai nuovi linguaggi della scena contemporanea e sostenendo il talento emergente.

“Voci d’Autore – Storie e visioni della scena contemporanea”, con protagoniste otto compagnie nazionali composte da artisti affermati, per offrire al pubblico una proposta culturale di alto livello e promuovere il dialogo tra esperienze artistiche differenti.

E, infine, la programmazione dedicata ai più piccoli prende vita con “Infanzie in Gioco – Il teatro come scoperta, gioco e immaginazione condivisa”, la rassegna domenicale che coinvolgerà otto compagnie nazionali, offrendo occasioni di incontro e condivisione tra bambini, famiglie e territorio.

In totale saranno 21 le compagnie ospiti, protagoniste di una stagione che unisce qualità artistica, ricerca contemporanea e attenzione alla dimensione sociale della cultura.

Gli ospiti di “Voci d’Autore” sono Marco Baliani, Claudio Morici, Giorgia Trasselli, Andrea Cosentino, Officina Dinamo–Fucina Creativa, Giovanna Mori e Jacob Olesen, Frosini/Timpano e il Teatro dei Limoni. Per “Next Stage” sono attesi Compagnia Vaccaro, MAT – Movimenti artistici trasversali, Bam Teatro, Pallaksch e Niccolò Fettarappa. E, infine, per la sezione “Infanzie in gioco” oltre alla compagnia residente a Ruotalibera Teatro ci sono la Feet Theatre Company, l’Associazione Pilar Ternera, Teatri di Carta, Hangar Teatro e Teatro Florian.

Gli eventi sono tutti a ingresso gratuito come precisa Tiziana Lucattini, direttrice artistica della manifestazione: “La gratuità delle attività rappresenta una scelta concreta per rendere il teatro davvero accessibile a tutte e tutti. Con Centrale Preneste Art Factory vogliamo evidenziare il ruolo del teatro come spazio pubblico aperto capace di costruire comunità attraverso l’arte, la partecipazione e la condivisione”.

Prenotazione obbligatoria on line su https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ oppure via mail scrivendo a info@ruotalibera.eu o ingresso diretto il giorno dello spettacolo previa disponibilità dei posti.

Il progetto, promosso da Roma Capitale è vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Tutte le informazioni

Dal 12 settembre al 4 dicembre 2026

Centrale Preneste Art Factory

Centrale Preneste Teatro Via Alberto da Giussano, 58 – Roma

Percorso sostenibile: Autobus: 81 – 112 –213 – 312 – 409 – 545 Tram: 5 – 14 – 19 Fermata Giussano – Metro C (Pigneto/Malatesta)

INGRESSO LIBERO con prenotazione obbligatoria

Informazioni: 06 27801063 lun / ven 10.00 – 17.00 – info@ruotalibera.eu – www.centraleprenesteteatro.it

Prenotazioni: https://centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi/ o info@ruotalibera.eu

FB: www.facebook.com/CentralePrenesteTeatro

IG: www.instagram.com/centralepreneste/

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