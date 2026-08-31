Torna a Roma “La città in tasca” con tanti spettacoli e attività creative per tutta la famiglia

La “Città in Tasca” – alla sua XXXI edizione – riparte con tanti spettacoli e attività creative per tutta la famiglia. Letture, giochi, teatro, film e laboratori espressivi, tutti all’ombra del Parco degli Scipioni a Roma, all’insegna della scoperta dei linguaggi universali dell’arte.

E’ dal 1995 che il progetto La Città in Tasca – Cultura, spettacolo, gioco con i bambini e i ragazzi di Roma, realizzato dall’Associazione Arciragazzi Comitato di Roma ODV, promuove l’incontro tra l’infanzia e in mondo delle Arti.

La direzione artistica è di Beniamino Marcone e Riccardo Sinibaldi, con l’obiettivo di rendere i bambini e le bambine protagonisti, dando loro l’opportunità di conoscere e apprezzare le migliori creazioni per i più piccoli nell’ambito di teatro, musica, danza, letteratura, cinema, arti visive e nuove tecnologie, ma anche di sperimentare direttamente questi percorsi attraverso spettacoli e attività di gioco e di laboratorio.

Un vero e proprio viaggio nel mondo dei colori, dei suoni, dell’arte e della poesia. L’impegno è di promuovere spazi urbani sempre più a misura di bambino e di bambina, e condurre i giovanissimi a sperimentare linguaggi nuovi, scoprire realtà culturali e sociali diverse, conoscere e apprezzare le arti, ampliando i propri orizzonti.

Inoltre la programmazione pone particolare attenzione nel proporre alle bambine e ai bambini attività ludiche, laboratori creativi e spettacoli che promuovano la cultura della sostenibilità, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile, il rispetto dell’ambiente e la sua valorizzazione.

L’iniziativa è promossa e sostenuta da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria – Dipartimento Attività Culturali in collaborazione con Zètema Progetto Cultura ed è realizzata dall’Associazione Arciragazzi Comitato di Roma ODV”

Alla XXXI edizione ancora una volta un appuntamento sempre più importante per la valorizzazione della produzione culturale destinata all’infanzia.

Dice Anna Maria Berardi, Presidente di Arciragazzi Roma e ideatrice del progetto: “Per comprendere che la cultura è un bene comune di cui godere e di cui appropriarsi, in un momento in cui è fondamentale il contrasto alla povertà educativa di bambini e adulti, La Città in Tasca continua a essere scoperta, stupore, curiosità, godimento e, appunto, bellezza”

“La Città in Tasca”, nel corso delle sue settimane di attività estiva, nel cuore della Roma archeologica, lancia una sfida gioiosa per dimostrare che, attraverso gli strumenti del gioco e l’incontro con artisti, artiste ed educatori specializzati, ogni bambino e ogni genitore può avvicinarsi con interesse e con piacere al mondo della cultura e della bellezza, per goderne insieme.

APPUNTAMENTI

Da martedì 1 a domenica 13 settembre al Parco degli Scipioni, in Via di Porta Latina 10 – “La Città in Tasca” è una grande festa in cui i genitori possono condividere con i propri figli e le proprie figlie il piacere di uno spettacolo, di un gioco, di un laboratorio espressivo, di una lettura scelta insieme, per far crescere la cultura in famiglia.

Tra le molte attività in programma:

I LABORATORI CREATIVI E GLI SPAZI LUDICI – Ogni giorno tanti laboratori espressivi dedicati alle arti, all’ambiente, alla scoperta delle tecnologie e alla creatività. I laboratori per bambini e bambine de La Città in Tasca sono una vera e propria officina delle idee e della manualità, dove si realizzano giocando piccole opere d’arte ed esperimenti di ingegno, imparando a conoscere e utilizzare i materiali più vari senza limiti all’inventiva. Chi l’ha detto che imparare e divertirsi non possano correre di pari passo?

Tante le attività quotidiane, a partire dalle ore 17.00, pensate per bambini e bambine di ogni età: dai GIOCHI E ANIMAZIONE a cura di Arciragazzi Lazio, con giochi di movimento, di gruppo e della tradizione popolare, ai laboratori manuali come CARTONI ANIMALI, con la pittura libera su sculture di cartapesta realizzate con materiali riciclati, il LABORATORIO DI COSTRUZIONI con mattoncini colorati per i più piccini, e le attività in inglese KIDS&US UNIVERSE a cura di Kids & Us Roma San Giovanni.

Non mancano come sempre i LABORATORI CREATIVI DE LA CITTÀ IN TASCA, a cura di Arciragazzi Roma, tra stencil su carta e tessuto, fiori di legno e mini tele dipinte; i LABORATORI CREATIVI a cura di Perfareungioco, dedicati al riciclo creativo, al pop-up e al collage; e LA CITTÀ DELLE ARTINGIOCO a cura di Informadarte, con i suoi Libri d’Artista dalle pagine tattili, trasparenti, astratte o a forma di piccola scultura.

Grande spazio è dedicato anche ai temi ambientali, con il ritorno di RIFIUTI IN GIOCO e del tour virtuale WASTE TRAVEL 360° curati da AMA S.p.A., e con il CANTIERE DELLE RECYCLED CAR, propedeutico alla Recycled Car Race – Trofeo Gruppo Porcarelli del 12 Settembre realizzata da Fai la Differenza, c’è… alla Ricerca della Sostenibilità – il Festival.

La Recycled Car Race – prevede la progettazione e costruzione – da parte di Green Team composti da famiglie o gruppi di bambini / bambine con genitori e con il supporto di un tutor posto a disposizione dall’organizzazione – di un’auto riciclata con trazione a “impatto zero” che parteciperà a un Eco-Grand Prix, con l’obiettivo di sensibilizzare anche i più piccoli rispetto a temi di assoluta importanza e attualità, come quelli dello sviluppo sostenibile del pianeta.

Tra le proposte artistiche e sensoriali, BURATTINI DAL MONDO, per realizzare e animare burattini e pupazzi che, sotto la guida della Compagnia Mangiafuoco, diventeranno protagonisti di un vero spettacolo l’ultimo giorno del festival, e la CUCINA COLORATA E MULTICULTURALE con la Scuola di Cucina TuChef e lo Chef Alessio Guidi.

Tra le novità, GIÙ LA MASCHERA! percorso alla scoperta delle maschere della tradizione realizzato in collaborazione con il Laboratorio Teatrale Integrato “Piero Gabrielli” – Fondazione Teatro di Roma, i LABORATORI MUSICALI E SENSORIALI condotti da Nora Tabbush e da Daria Simonetti, LA CITTÀ MILLESUONI a cura di Gianni Silano, e il BIRDWATCHING URBANO nel Parco degli Scipioni proposto da Wild Gioia.

Infine, per i più grandi, anche appuntamenti di YOGA PER BAMBINI per avvicinare alla pratica dello yoga genitori e figli insieme.

LE LETTURE – Ogni giorno una lettura diversa

Dal 1° settembre laboratori espressivi e letture animate coinvolgeranno in modo attivo bambine e bambine sul piano emotivo e culturale, incoraggiandoli all’ascolto e alla comprensione, dando spazio, colore e immaginazione alla loro fantasia. Racconti, fiabe, libri originali e opere senza tempo che rappresentano per i più piccoli la possibilità di scoprire nuove forme di linguaggio, stimolare l’espressione dei propri stati d’animo, del mondo interiore fantastico e della loro creatività. Agli appuntamenti con i libri e gli albi illustrati parteciperanno come sempre autori e autrici, rappresentanti di case editrici, illustratrici e illustratori che avranno il piacere di incontrare tutti i piccoli ospiti.

Un impegno costante per promuovere la lettura tra i più giovani e trasmettere loro l’amore per i libri, sotto la guida esperta della Libreria Ponteponente, in collaborazione con la Soc. Coop. Il semaforo blu, a cui – da quest’anno – si uniscono anche le proposte della Libreria Eco di Fata.

GLI SPETTACOLI E I FILM – Ricca anche quest’anno la programmazione di spettacoli dal vivo per bambine e bambini, per ragazze e ragazzi, scelti tra le migliori proposte artistiche di livello nazionale e internazionale, con una grande varietà di generi e tecniche.

Si inizia martedì 1 settembre con le giocolerie, i burattini e la musica dal vivo di Francesco Bellelli in Capitan Bretella Super Show, e poi ogni giorno due appuntamenti di spettacolo tra teatro di figura, prosa, circo teatro, clownerie e proiezioni.

Tra gli altri: giovedì 3 settembre il ritorno a Roma de Il Teatro delle dodici Lune con Le penne dell’orco; sabato 5 settembre Il racconto della Principessa Guerriera della Compagnia Giglio/Prosperi, spettacolo vincitore della Menzione Speciale della Giuria alla XXX edizione del Premio Nazionale “Otello Sarzi”; domenica 6 settembre arriva La scuola di magia della compagnia veneta Febo Teatro; sabato 12 settembre i sorprendenti burattini de Il Laborincolo con Cracrà Punk, una produzione Fontemaggiore.

E poi, lunedì 7 settembre Il pianeta storto, un incontro speciale con Marco Renzi per raccontare attraverso le immagini l’incredibile esperienza del progetto Teatri Senza Frontiere nelle zone rurali del Ghana, nelle favelas di San Paolo, nei campi profughi della Bosnia Erzegovina, negli slum di Nairobi, negli scenari di guerra dell’Ucraina.

Infine, venerdì 11 settembre spazio alla musica con il concerto del coro Le mani avanti.

Agli appuntamenti di spettacolo dal vivo si aggiungono le proiezioni cinematografiche di alcuni tra i migliori film d’essai e film d’animazione dedicati al pubblico dei più piccoli e non solo, quest’anno realizzate in collaborazione con Trent Film. Tra gli altri, martedì 1 settembre Yuku e il fiore dell’Himalaya di Arnaud Demuynck e Rémi Durin (miglior film per l’infanzia al Cinekid Lion Award 2022), e martedì 8 settembre Una barca in giardino, delizioso racconto di formazione diretto da Jean-François Laguionie e ambientato nella Francia degli anni ’50, già accolto con grande successo al Festival di Cannes.

L’ingresso alla manifestazione e la partecipazione alle attività sono gratuiti.

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO

Il programma completo, con giorni e orari di ciascuna attività, è disponibile su: https://www.lacittaintasca.com/

Facebook – https://www.facebook.com/LaCittaInTasca/

Instagram – https://www.instagram.com/lacittaintasca/

Per informazioni sul Calendario delle Attività o eventuali indicazioni per accedere al Parco e per tutte le domande sul Festival è possibile contattare

info@lacittaintasca.it – Mobile +39 375 5552205

COME RAGGIUNGERE IL PARCO DEGLI SCIPIONI

BUS: 671/714 – fermata Viale delle Terme di Caracalla (Piazzale Numa Pompilio) | 360 – fermata Via Latina 628 – fermata Piazzale Cesare Baronio | 665 – fermata Epiro

METRO: Linea A – fermata San Giovanni | Linea B – fermata Circo Massimo | Linea C – fermata Porta Metronia

Arciragazzi Comitato di Roma ODV

Mobile 375 5552205 | info@lacittaintasca.it – www.lacittaintasca.it

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