Festa della Lettura: oltre 140 eventi in tre mesi nel Secondo Municipio di Roma

Oltre 140 eventi diffusi sul territorio municipale, tre mesi di programmazione e un unico filo conduttore: fare della cultura un’esperienza condivisa, accessibile e capace di raggiungere i cittadini nei luoghi della vita quotidiana. È questo il bilancio dell’edizione 2026 della Festa della Lettura, la manifestazione ideata e organizzata dall’associazione Il Talento di Roma, presieduta da Chiara Mazza, che dal 1° aprile ha trasformato il II Municipio della Capitale in un laboratorio permanente di libri, idee, arti e partecipazione, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Municipio II di Roma Capitale.

Uno dei tratti distintivi della manifestazione è stata la sua diffusione capillare, distribuita in tutto il territorio municipale: anziché concentrarsi in pochi luoghi simbolici, la Festa della Lettura ha confermato la propria vocazione a superare il tradizionale concetto di festival letterario. Biblioteche, librerie, scuole, musei, istituti culturali, mercati rionali, teatri, giardini, piazze e numerosi altri spazi – anche non convenzionalmente destinati alla cultura – sono diventati luoghi di incontro tra autori, artisti, studiosi e cittadini, contribuendo a costruire un dialogo continuo tra il patrimonio culturale e la vita del territorio.

L’edizione 2026 ha proposto un calendario ricco e trasversale che ha intrecciato letteratura, teatro, poesia, musica, filosofia, divulgazione scientifica, memoria e attualità, vertendo sul tema Parole oltre ogni confine. Il percorso ha preso le mosse dalla rilettura dell’Iliade di Omero, opera che, a distanza di millenni, continua a interrogare il presente, dove guerra, identità, destino e umanità sono diventate chiavi di lettura per un percorso multidisciplinare che ha fatto dialogare letteratura, arte, scienza e attualità.

Tra gli appuntamenti più rappresentativi, gli incontri ospitati presso gli Istituti di Cultura stranieri, il memorial dedicato a Beppe Sebaste, gli incontri con Piero Dorfles e Giorgio Vallortigara nella prestigiosa cornice del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. Ampio spazio è stato dedicato anche al confronto con protagonisti della cultura italiana come Gëzim Hajdari, Renato Minore, Gianni Cuperlo, Miguel Gotor, Eugenio Lecaldano, Simone Pollo, Renzo Sabatini, Ettore Bernabei, Rossana Dedola, Plinio Perilli e Dacia Maraini.

Grande partecipazione hanno riscosso anche le rassegne tematiche nate all’interno della manifestazione. Libri tra i Banchi (realizzata in collaborazione con l’Assessorato al Commercio del Municipio II) ha portato libri e autori nei mercati rionali del Municipio, trasformando luoghi quotidiani di incontro in nuovi spazi di confronto culturale, mentre Sconfinamenti Teatrali, ospitata nel quartiere Tiburtino II, ha creato un dialogo originale tra letteratura, drammaturgia e spettacolo dal vivo. Sconfinamenti Poetici ha realizzato incontri con prestigiosi poeti contemporanei e con Salotto Indipendente si è promossa la bibliodiversità rappresentata dalla piccola editoria indipendente. All’interno della manifestazione si è svolta anche Fogli(e) in Fiera, la fiera della piccola editoria indipendente ospitata all’ex Dogana di San Lorenzo, che ha rappresentato uno dei momenti centrali della Festa della Lettura, ospitando anche eventi interdisciplinari come Pagine di tango, a cura di Mimma Mercurio e Mariano Navone, il laboratorio di Tommaso Lisa ispirato al suo Il grande libro dei tarli, e l’esibizione del Coro del Mercato Trieste.

L’edizione 2026 ha confermato, dunque, il progressivo consolidamento della manifestazione e dell’attività de Il Talento di Roma, che negli anni ha ampliato il numero di appuntamenti, dei partner coinvolti e degli spazi culturali interessati, riuscendo a coniugare qualità scientifica, inclusione sociale e valorizzazione del territorio, in un momento storico in cui gli spazi di confronto culturale assumono un ruolo sempre più centrale nella costruzione della cittadinanza. La conclusione della manifestazione rappresenta pertanto un nuovo punto di partenza. L’attività culturale de Il Talento di Roma proseguirà infatti senza interruzioni anche nei prossimi mesi con un calendario di iniziative distribuite lungo tutto l’anno.

Da settembre prenderà il via Una Piazza di Libri, rassegna letteraria diffusa realizzata in collaborazione con il Municipio Roma I, che, fino a novembre, porterà autori e libri in numerose piazze del centro storico e, parallelamente, riprenderà presso Etablino Sconfinamenti Poetici, il progetto curato da Matteo Chiavarone maturato durante la Festa della Lettura. Proseguiranno inoltre gli appuntamenti del Salotto Indipendente – Book Club e i gruppi di lettura Storie d’Acqua, in collaborazione con il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, e Pagine di Pasolini presso Casa Pasolini.

Tra la fine del 2026 e il 2027 il programma delle attività de Il Talento di Roma si arricchirà anche di due importanti progetti espositivi: Le Madri della Costituente, ospitata nel Foyer dell’Anagrafe Centrale di via Petroselli dal 25 novembre al 26 febbraio 2027 e Il Calendario dell’Avvento del Natale di Roma, a cura di Gianluca Manna e realizzata in collaborazione con il Municipio Roma I Capitale, che dal 27 febbraio al 27 aprile 2027 celebrerà Roma attraverso arte, editoria, musica e visite guidate, culminando il 21 aprile 2027 con il reading all’alba di Isole di Marco Lodoli, a cura di Elisabetta De Palo e Stefania Placidi.

Nel 2027, infine, torneranno la Festa della Lettura, con le sue rassegne diffuse sul territorio, e Fogli(e) in Fiera, la fiera dell’editoria indipendente che si prepara a una nuova edizione ricca di incontri, editori, autori e progetti culturali.

Per Il Talento di Roma, la conclusione della Festa della Lettura non segna quindi la fine di un evento, ma la prosecuzione di un percorso culturale permanente che continua a investire sul valore della lettura come strumento di partecipazione, crescita civile e costruzione di comunità.

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