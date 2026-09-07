Al via i “Lunedì Filosofico-Letterari”: un viaggio tra i grandi della poesia italiana

Cultura, filosofia e grandi classici della letteratura italiana tornano protagonisti nel V municipio della Capitale. L’associazione A.P.S. Partenope ha annunciato il via alla nuova rassegna “I Lunedì Filosofico-Letterari – Briciole di filosofia e intermittenze del cuore”, un ciclo di appuntamenti ideato come spazio di riflessione condivisa e approfondimento culturale.

La manifestazione inizierà lunedì 14 settembre alle ore 17:30, presso la sede di viale Partenope 51, a Roma.

L’evento inaugurale, emblematicamente intitolato “…e il naufragar m’è dolce in questo mare” – celebre verso di Giacomo Leopardi –, sarà interamente incentrato su un reading di poesie. Il programma dell’intera rassegna si preannuncia come un viaggio trasversale nella lirica italiana, celebrando le figure di assoluto riferimento della nostra storia letteraria: dai padri della lingua come Dante, Petrarca e Ariosto, fino ai grandi del Novecento tra cui Eugenio Montale, Alda Merini, Umberto Saba e Pier Paolo Pasolini.

«Con questa iniziativa vogliamo restituire alla poesia e alla filosofia la loro dimensione più naturale: quella del dialogo e dell’incontro umano», spiega il presidente dell’A.P.S. Partenope Francesco Sirleto. «Non si tratta di lezioni accademiche, ma di appuntamenti aperti a chiunque senta il bisogno di fermarsi, riflettere e nutrire lo spirito in un’epoca così frenetica. Partiamo dai giganti del passato per trovare risposte alle domande del presente».

Gli incontri cercheranno infatti di favorire la socialità e il dibattito. Al termine della sessione culturale è previsto un aperitivo conviviale per consentire al pubblico e ai relatori di proseguire il confronto in un clima informale.

L’iniziativa, che gode del sostegno di importanti realtà territoriali quali Quadrifoglio Immobiliare, BCC Roma e GLAD Amministrazione e Servizi, punta a diventare un presidio culturale di riferimento per la comunità locale.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’associazione tramite i canali ufficiali o via WhatsApp al numero 3396256087.

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