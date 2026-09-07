Mostra la patente di un altro dal cellulare, ma viene scoperto: nell’auto due telefoni rubati

Il tentativo di eludere il controllo mostrando dal proprio telefono la foto del documento di un’altra persona ha finito per inguaiarlo su tutta la linea.

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno tratto in arresto un 24enne di nazionalità rumena, senza fissa dimora e con precedenti specifici, accusato di falsa attestazione a pubblico ufficiale sull’identità personale e denunciato a piede libero per ricettazione.

L’episodio è scattato nel pomeriggio, quando i militari dell’Arma hanno intimato l’alt al veicolo condotto dal giovane lungo via Sante Bargellini, nel quadrante orientale della città.

La finta licenza di guida sul display e la perquisizione

All’atto della richiesta dei documenti di riconoscimento e di guida, il conducente ha esibito lo schermo del proprio cellulare, mostrando la fotografia di una patente appartenente a un altro cittadino rumeno nel tentativo di spacciarsi per il titolare:

I dubbi dei militari: La discrepanza tra l’immagine e l’atteggiamento dell’uomo ha spinto i Carabinieri ad approfondire le verifiche anagrafiche e a perquisire l’abitacolo del mezzo.

Il rinvenimento della refurtiva: Sotto i sedili dell’auto sono spuntati due smartphone di ultima generazione, dei quali il 24enne non ha saputo giustificare il possesso.

I furti nel parco e il giudizio direttissimo

Gli accertamenti incrociati condotti dalle forze dell’ordine hanno permesso di ricostruire la provenienza dei due dispositivi:

La dinamica del furto: I telefoni erano stati asportati soltanto poche ore prima, nel primo pomeriggio, all’interno del parco di Villa Doria Pamphili a due visitatori rispettivamente di 34 e 37 anni.

La restituzione: I dispositivi recuperati sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari previa formalizzazione delle denunce.

Su disposizione della Magistratura capitolina, il 24enne è stato trasferito e trattenuto nelle camere di sicurezza del comando caserma, in attesa della celebrazione del processo con rito direttissimo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza