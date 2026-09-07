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Crolla il solaio di un negozio a Prati: estratte quattro persone rimaste intrappolate. Accertamenti sulle cause

Il cedimento improvviso attorno alle 10:30. Le quattro persone intrappolate sono state tratte in salvo senza riportare ferite. Forze dell'ordine e sanitari del 118 sul posto

Giorgio Terra - 7 Settembre 2026

Mattinata di vero e proprio terrore nel quartiere Prati. Intorno alle 10:30 di lunedì 7 settembre, un crollo improvviso ha interessato il solaio del punto vendita The North Face lungo via Cola di Rienzo.

Il cedimento strutturale ha provocato attimi di sgomento tra i passanti e i clienti presenti nell’area, intrappolando quattro persone all’interno dei locali dell’esercizio commerciale.

Fortunatamente, secondo le prime informazioni disponibili, nessuno dei soggetti coinvolti nell’incidente ha riportato lesioni o ferite.

I soccorsi e gli accertamenti in corso

L’allarme è scattato immediatamente, mobilitando la macchina dei soccorsi:

Intervento d’emergenza: Sul posto sono giunte tempestivamente diverse ambulanze di Ares 118 unitamente alle pattuglie della Polizia di Stato appartenenti al Distretto Prati per isolare l’area e mettere in sicurezza il locale.

Verifiche sui presenti: Non risultano coinvolte ulteriori persone per il crollo del solaio.

Indagini sulle cause: I tecnici e le forze dell’ordine stanno conducendo i rilievi per stabilire i motivi del cedimento e verificare l’agibilità statica dell’immobile commerciale.

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