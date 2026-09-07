L’ottava edizione del Festival dell’Architettura di Roma 

Dal 18 settembre al 4 ottobre 2026, il Festival dell’Architettura (FAR) di Roma, evento promosso dall’Ordine degli Architetti PPC di Roma e Provincia | OAR, una comunità che riunisce circa 19.000 architetti.

Il Festival, giunto alla sua ottava edizione, ha il suo centro nevralgico alla Casa dell’Architettura, in piazza Manfredo Fanti 47, e ogni anno si diffonde nella città tramite la partnership con i Municipi di Roma Capitale.

Questa edizione vedrà l’Ordine degli Architetti in stretta collaborazione con i municipio IV e V.

I quartieri ospiteranno moltissime attività gratuite: laboratori, live painting, proiezioni, workshop, cene di quartiere e molto altro.

Saranno realizzate le installazioni vincitrici di un concorso di progettazione rispettivamente a Piazza Balsamo Crivelli nel quartiere di Casal Bruciato e a Piazza dei Mirti nel quartiere di Centocelle.

Quest’anno anche il Rione Esquilino viene coinvolto con il primo esperimento di Design District, il primo prototipo di distretto del design di FAR in dialogo con enti e commercianti di zona.

FAR ha l’obiettivo di mettere al centro i quartieri e farli dialogare con i progettisti per reimmaginare e trasformare insieme gli spazi pubblici.

Ogni anno vengono promossi bandi aperti a tutti i cittadini per creare un palinsesto condiviso tra cui la Call to action e l’Architecture Film Festival che prevede un premio di 1.000 € al cortometraggio vincitore che saprà raccontare i quartieri romani.

Saranno condivise delle Mappe di Quartiere realizzate in occasione di un workshop da architetti e studenti delle facoltà di architettura di Sapienza e Roma Tre.

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