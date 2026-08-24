Al via il secondo ciclo della rassegna “Libero teatro in un teatro libero”

Dopo il successo del primo ciclo estivo di giugno, i riflettori del Teatro Tor Bella Monaca tornano ad accendersi per la fase conclusiva di “Libero teatro in un teatro libero”.

La vetrina teatrale guidata dalla UILT Lazio entra nel vivo della sua quinta edizione con una ricca programmazione serale e pomeridiana che accompagnerà il pubblico fino alla fine di settembre.

La proposta artistica spazia dalla canzone classica partenopea alle commedie di costume, passando per il giallo e l’omaggio alla musica d’autore. Il calendario degli appuntamenti si articola in quattro blocchi settimanali:

Giovedì 3 (ore 21 – Foyer): Arie Napoletane, la poesia in musica – APS Polvere di stelle

Venerdì 4 (ore 21): Salotto per donne usate – Disobbedienti di Tespi APS

Sabato 5 (ore 21) e Domenica 6 (ore 18): Delitti e castighi esemplari – Ass. CU.SP.IDE / Compagnia X-Pression

Martedì 8 (ore 21): Alcazar – Granatina

Mercoledì 9 e Giovedì 10 (ore 21): Scusi, vuol sposare mio marito? – I Fatti in Casa APS

Venerdì 11 (ore 21): Delitto in crociera – Compagnia Linea di Confine APS

Sabato 12 (ore 21): Un ultimo bicchiere – L’Officina Culturale APS

Domenica 13 (ore 18): Grisù Giuseppe e Maria – La Bottega dei RebArdò APS

Martedì 15 (ore 21): Come un gatto nel bagagliaio – SetteZeroTre APS

Mercoledì 16 (ore 21): Il circo invisibile – Teatrimprobabili

Giovedì 17 (ore 21): Il condominio di Rob – Associazione la Ciambella APS

Venerdì 18 (ore 21): Non è solo varietà – Accademia Musitea APS

Sabato 19 (ore 21): In direzione ostinata e contraria – Associazione culturale Generazione Musica

Domenica 20 (ore 18): La moglie di chi? – La Ribalta

Martedì 22 (ore 21): Gli amanti valgono per quello che si lasciano – Teatro Da Viaggio APS

Mercoledì 23 (ore 21): Ciao, Ma’ – Teatriamo Col Cuore

Giovedì 24 (ore 21): Il tempo che resta – Luci dell’Alba

Venerdì 25 (ore 21): La sfortuna non esiste ma la jella sì – APS Manonèunacosaseria

Sabato 26 (ore 21) e Domenica 27 (ore 18): Gossip da salotto – I Mattattori Di Fontenuova APS

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