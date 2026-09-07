Strada facendo… nel parco di Centocelle

Domenica 6 settembre 2026 – Sono stato in visita al Parco di Centocelle, servendomi del 451, lungo viale Togliatti dalla stazione Metro B di Ponte Mammolo alla stazione metro C Centocelle.

antica Osteria Centocelle (Notizie più approfondite qui: https://gianophaps.it/losteria-di-centocelle-un-ritratto…/ https://abitarearoma.it/in-onda-la-riqualificazione…/ Ho attraversato la via Casilina, fortunatamente oggi non trafficata, fin sul lato dell’(Notizie più approfondite qui:).

Si era parlato tempo fa di una sua valorizzazione ma poi non se n’è fatto nulla.

Percorrendo via Casilina ho risentito come una pugnalata al cuore, ricordandomi di quando eravamo riusciti a garantirci un finanziamento per la realizzazione di un ponte ciclopedonale che dal quartiere di Centocelle giungesse fino in prossimità dell’Osteria di Centocelle, immettendo nell’ingresso del parco, senza avventurarsi nell’attraversamento della trafficata via che di fatto isola il quartiere dal suo parco, fatta eccezione di un sottopasso che in molti si rifiutano di attraversare, per il timore di cattive compagnie, all’altezza della stazione di Centocelle e che stamattina ho percorso al ritorno della visita della mia visita al parco, senza incontrare anima vivente.

Chi vuole documentarsi sulla mancata realizzazione, per insipienza amministrativa, del PONTESAURO può leggere questo articolo ( https://abitarearoma.it/parco-archeologico-centocelle…/ , per insipienza amministrativa, delpuò leggere questo articolo ().

I quattro ingressi da via Casilina, declamati come già realizzati nella propaganda sui social di questi giorni, sono purtroppo ancora da completare. Ho fotografato lo stato attuale e reale dei fatti, constatando come purtroppo oggi si insiste in una narrativa che dà per completate opere che lo devono essere ancora.

Ho fotografato il vasto playground che fino a poco tempo fa veniva magnificato dalla propaganda come “il più grande d’Europa” ed ora è stato prudentemente declassato ad “uno dei più grandi d’Europa”, realizzato sulla pista storica dell’ex aeroporto e che poteva essere collocato forse in altre parti del parco, conservando al tempo stesso una memoria storica.

Pare che la grande struttura di intrattenimento sportivo verrà inaugurato, a tranches, dal Comitato inaugurante.

Da annotare qui l’assenza quasi totale – per ora – di qualsiasi ombreggiamento di alberi.

Ho notato con piacere l’attecchimento di molte pianticelle della cosiddetta forestazione e un bel prato verde con erbe anche commestibili in prossimità dell’ex parcheggio.

Ho percorso tutto il lato che si affaccia sulla via Casilina, poi, a causa anche del caldo, ho dovuto terminare la visita al parco sul quale ritornerò prossimamente per un sopralluogo sugli altri settori.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza