Casal de’ Pazzi, svolta per le scuole dopo 40 anni: riqualificati quattro plessi nel Municipio IV

«Il lavoro fatto in questi anni si vede, concretamente». Con queste parole il presidente del Municipio IV, Massimiliano Umberti, traccia il bilancio degli interventi di ammodernamento ed efficientamento energetico che stanno interessando le strutture scolastiche del quartiere Casal de’ Pazzi.

Un Piano di recupero atteso da quattro decenni che restituisce alla comunità locale plessi rinnovati e messi in sicurezza.

Le quattro tappe della riqualificazione

L’intervento del Municipio IV si è articolato su quattro sedi scolastiche chiave del territorio:

Plesso Zanardini: Ultimati i lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico. Le chiavi dell’edificio sono state formalmente riconsegnate alla dirigente scolastica e al corpo docente, rendendo la struttura pronta a riaccogliere alunne e alunni.

Scuola secondaria di Piazza Gola: Completato il restyling di tutte le aule situate al piano terra e al primo piano, che saranno riaperte agli studenti per l’inizio delle attività didattiche.

Scuola primaria di Piazzale Hegel: Consegnati i lavori per il rifacimento integrale della copertura; l’apertura del cantiere è prevista entro pochi giorni.

Scuola secondaria di Piazzale Hegel: Programmato nel corso dell’anno, in collaborazione con il Dipartimento SIMU (Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana), un intervento strutturale per il rifacimento dei tetti.

Umberti: «Restituite strutture moderne, ma non è finita»

«Dopo quarant’anni, con un enorme lavoro di squadra, stiamo restituendo a Casal de’ Pazzi quattro strutture scolastiche riqualificate, più efficienti e più funzionali — sottolinea il presidente Umberti —. Luoghi migliori per i ragazzi, per chi insegna e per tutta la comunità».

Il minisindaco precisa infine che il piano di rinnovamento del quartiere non si fermerà qui: «Non è stato semplice e non abbiamo ancora finito. Per Casal de’ Pazzi ci saranno altre sorprese che riguarderanno l’intera cittadinanza».

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