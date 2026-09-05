Metromare, riapre la banchina di Acilia verso il centro: svolta per i pendolari e restyling completo della stazione

Un sospiro di sollievo per i vertici dei trasporti e, soprattutto, per le migliaia di lavoratori e studenti che ogni giorno affollano le banchine dirette verso il centro della Capitale.

Da sabato 5 settembre 2026, la stazione di Acilia sulla linea Metromare riacquista la sua piena operatività con la riapertura ufficiale della banchina verso Roma Porta San Paolo.

Un passaggio chiave nell’ambito del più ampio piano di riqualificazione infrastrutturale dell’ex ferrovia Roma-Lido.

Nuova pavimentazione, servizi igienici e facciate: com’è cambiata la stazione

I cantieri di restyling coordinati da Astral Spa hanno trasformato il volto dell’impianto ferroviario nel Municipio X:

Interventi alle banchine e nell’atrio: Oltre alla ricostruzione integrale del marciapiede d’attesa dei treni diretti a Porta San Paolo, le maestranze hanno posato nuove pavimentazioni nella hall d’ingresso e installato controsoffittature di ultima generazione.

Impermeabilizzazione e decoro: L’opera ha compreso la ristrutturazione totale dei bagni a disposizione dei viaggiatori, la messa in sicurezza dei terrazzi di copertura contro le infiltrazioni piovane e il ripristino delle facciate esterne.

Le istituzioni: «Un piano strategico per una ferrovia finalmente efficiente»

L’inaugurazione dell’infrastruttura rinnovata è stata commentata con soddisfazione dai vertici aziendali e regionali:

La nota di Astral: «La riapertura del marciapiede di Acilia testimonia l’impegno costante nel potenziamento della Metromare per garantire decoro, sicurezza e qualità ai viaggiatori», sottolinea l’Amministratore Unico Giuseppe Simeone.

Il quadro regionale dei cantieri: «La modernizzazione di Acilia si inserisce nella più vasta strategia della Regione Lazio sulla linea», aggiunge l’Assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera. «Un percorso che guarda anche all’attesa apertura dello snodo di Acilia Sud-Dragona, alla riqualificazione di Ostia Antica e ai lavori in corso sulla rete aerea e sull’armamento per offrire un servizio all’altezza delle esigenze del territorio».

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