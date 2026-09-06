Giro di vite sulla mala movida a Trastevere e Piazza Bologna: sanzioni per 50mila euro, alcol ‘mascherato’ e cibo scaduto

Un’azione ad ampio raggio per ripristinare il rispetto delle regole e tutelare la vivibilità dei quartieri simbolo della vita notturna capitolina.

Nella serata di ieri, gli agenti della Questura di Roma — con il supporto dei Commissariati territoriali, delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale, della Polizia Amministrativa, dei nuovi agenti di recente assegnazione e della Polizia Stradale — sono scesi in campo al fianco della Polizia Locale di Roma Capitale.

I controlli hanno passato al setaccio vicoli e piazze di Trastevere e Piazza Bologna, intercettando l’afflusso della movida al calar della sera.

Il bilancio complessivo conta oltre 400 persone identificate e verifiche a tappeto sugli automobilisti con l’impiego dell’etilometro.

A Trastevere gelaterie ‘civetta’ e cibo avariato: verbali per 50.000 euro

È nel cuore del rione Trastevere che gli ispettori hanno riscontrato le violazioni più gravi, contestando sanzioni amministrative per un valore superiore ai 50.000 euro:

Trucchi sulle licenze e alcol fuorilegge: Dietro l’insegna di una comune gelateria gli agenti hanno scoperto un bar clandestino dedito alla mescita di bevande alcoliche. In due minimarket della zona, invece, i gestori somministravano al dettaglio superalcolici ad elevata gradazione, aggirando del tutto i vincoli delle rispettive licenze commerciali.

Sequestri alimentari e norme igieniche: Un locale della zona è stato sorpreso con partite di carne scaduta, immediatamente sequestrate e avviate alla distruzione. In uno dei minimarket sono stati inoltre apposti i sigilli a 5 chili di alimenti non genuini e privi di tracciabilità.

Tavolini selvaggi e lavoro nero: Due dei quattro esercizi sanzionati avevano posizionato sulla pubblica via arredi e dehors privi di qualsiasi autorizzazione.

L’occupazione abusiva di suolo pubblico ostruiva la carreggiata, arrivando a ostacolare l’eventuale transito dei veicoli di soccorso. Contestata anche la presenza di dipendenti non in regola con i contratti di lavoro.

Verifiche a Piazza Bologna: fari puntati sul personale di sicurezza

L’operazione di controllo ha interessato contemporaneamente anche il quadrante di Piazza Bologna:

Accertamenti in corso: Gli operatori di polizia hanno effettuato accessi ispettivi in diversi locali della zona. Nelle prossime ore proseguiranno le verifiche sui titoli autorizzativi e, in particolare, sul rispetto delle normative che disciplinano l’impiego degli addetti alla safety e al controllo degli accessi.

L’intervento rientra nella strategia permanente della Questura volta a coniugare il diritto al divertimento con il rispetto della legalità, scongiurando fenomeni di degrado urbano e garantendo la sicurezza dei residenti e dei frequentatori dei quartieri storici.

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