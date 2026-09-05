Termini, maxi blitz a tutto campo: 5 arresti, controlli anti-degrado e assistenza sociale attorno allo scalo

Un presidio capillare, dinamico e a largo raggio per restituire vivibilità e sicurezza allo snodo ferroviario e turistico più frequentato della Capitale.

È scattato a Termini un nuovo intervento ad alto impatto diretto dalla Polizia di Stato e coordinato dal Dirigente del Commissariato Viminale.

Un’operazione a tenaglia che ha unito il rigore dei controlli di polizia al ripristino del decoro urbano e al sostegno alle fragilità.

La mappa delle verifiche e la task force sul campo

Il pattugliamento si è concentrato sulle aree più critiche segnalate dai residenti per bivacchi, spaccio e degrado:

I quadranti interessati: Agenti della Polizia Ferroviaria, della Stradale, finanzieri, caschi rossi della Polizia Locale, squadre dell’AMA e operatori della Sala Operativa Sociale hanno setacciato Piazza dei Cinquecento, via Marsala, via Giolitti, via Gioberti, via Amendola e l’area monumentale delle Terme di Diocleziano.

Decoro e solidarietà: Mentre gli operatori ecologici dell’AMA procedevano alla pulizia e sanificazione degli spazi pubblici, gli assistenti sociali hanno prestato assistenza ai senza dimora presenti nell’area.

Il bilancio: aggressioni sventate, droga e resistenza

Le verifiche hanno portato all’identificazione di 50 persone, contestazioni per droga, multe stradali e cinque fermi:

Catturato per spaccio: Un uomo è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati legati agli stupefacenti.

Tentata rapina in via Marsala: Gli agenti sono intervenuti per bloccare un 45enne che, dopo aver aggredito un passante, stava frugando nella sua borsa per derubarlo.

Furia al controllo in piazza: In Piazza dei Cinquecento, tre uomini hanno reagito con calci, spintoni e sgomitate durante un normale controllo, venendo arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

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