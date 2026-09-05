Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
Municipi: , | Quartiere: ,

Termini, maxi blitz a tutto campo: 5 arresti, controlli anti-degrado e assistenza sociale attorno allo scalo

Setacciate via Marsala, Piazza dei Cinquecento e le Terme di Diocleziano: 50 identificati, sanzioni e bonifiche

Redazione - 5 Settembre 2026

Un presidio capillare, dinamico e a largo raggio per restituire vivibilità e sicurezza allo snodo ferroviario e turistico più frequentato della Capitale.

È scattato a Termini un nuovo intervento ad alto impatto diretto dalla Polizia di Stato e coordinato dal Dirigente del Commissariato Viminale.

Un’operazione a tenaglia che ha unito il rigore dei controlli di polizia al ripristino del decoro urbano e al sostegno alle fragilità.

La mappa delle verifiche e la task force sul campo

Il pattugliamento si è concentrato sulle aree più critiche segnalate dai residenti per bivacchi, spaccio e degrado:

I quadranti interessati: Agenti della Polizia Ferroviaria, della Stradale, finanzieri, caschi rossi della Polizia Locale, squadre dell’AMA e operatori della Sala Operativa Sociale hanno setacciato Piazza dei Cinquecento, via Marsala, via Giolitti, via Gioberti, via Amendola e l’area monumentale delle Terme di Diocleziano.

Decoro e solidarietà: Mentre gli operatori ecologici dell’AMA procedevano alla pulizia e sanificazione degli spazi pubblici, gli assistenti sociali hanno prestato assistenza ai senza dimora presenti nell’area.

Il bilancio: aggressioni sventate, droga e resistenza

Le verifiche hanno portato all’identificazione di 50 persone, contestazioni per droga, multe stradali e cinque fermi:

Catturato per spaccio: Un uomo è stato arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per reati legati agli stupefacenti.

Tentata rapina in via Marsala: Gli agenti sono intervenuti per bloccare un 45enne che, dopo aver aggredito un passante, stava frugando nella sua borsa per derubarlo.

Furia al controllo in piazza: In Piazza dei Cinquecento, tre uomini hanno reagito con calci, spintoni e sgomitate durante un normale controllo, venendo arrestati per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati