Ruba otto bottiglie e tenta la fuga dal supermercato: carabiniere fuori servizio lo blocca

Pensava di passare inosservato muovendosi con discrezione tra gli scaffali del supermercato, approfittando dell’afflusso del pomeriggio per mettere a segno un furto d’alcolici in pieno centro a Bracciano.

Non aveva però fatto i conti con lo sguardo attento di un militare fuori servizio. È finito così in manette un 35enne di origini albanesi, volto già noto alle forze dell’ordine e gravato dalla misura dell’obbligo di dimora, arrestato dai Carabinieri della Compagnia locale con l’accusa di furto aggravato.

Il blitz tra le corsie e il cacciavite nascosto

I fatti si sono consumati nel pomeriggio del 1° settembre:

La tecnica di scasso: L’uomo si è introdotto nell’esercizio commerciale e, giunto nel reparto bevande, ha prelevato otto bottiglie di superalcolici di valore. Utilizzando un cacciavite estratto dalla tasca, ha scardinato i dispositivi antitaccheggio, nascondendo le placche di plastica tra i pacchi di cibo sugli scaffali e infilando le bottiglie sotto gli indumenti.

L’intuito del carabiniera: A osservare ogni suo movimento c’era il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Manziana, in quel momento libero dal servizio ed intento a fare la spesa. Visti i movimenti sospetti e il superamento delle casse senza saldare il conto, il militare si è immediatamente qualificato, sbarrandogli la strada.

La perquisizione, la refurtiva recuperata e la direttissima

Richiesto l’intervento d’urgenza alla Centrale Operativa:

La refurtiva e l’attrezzo sequestrato: I colleghi della Sezione Radiomobile sono giunti sul posto in pochi minuti, perquisendo il 35enne e recuperando sia il cacciavite utilizzato per la manomissione sia l’intera refurtiva, subito restituita al direttore del punto vendita.

Aggravamento della posizione: Dagli accertamenti in banca dati è emerso che l’uomo aveva anche violato l’obbligo di dimora a cui era sottoposto.

Su indicazione della Procura della Repubblica di Civitavecchia, l’arrestato è stato ristretto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.

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