Investito da un taxi sul Lungotevere, muore al Santo Spirito: indagini sulla dinamica

Tragedia nella serata di ieri, venerdì 4 settembre, sul Lungotevere dei Vallati, nel cuore di Roma. Un uomo è stato investito da un taxi mentre si trovava all’altezza del civico 19. Dopo l’impatto è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Santo Spirito, ma le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso.

A intervenire sono state le pattuglie del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale, chiamate a gestire i soccorsi e ad avviare gli accertamenti necessari per ricostruire quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l’uomo è stato travolto da una Toyota C-HR adibita al servizio taxi. Dopo l’investimento è stato immediatamente soccorso e trasferito al Santo Spirito. Nonostante le cure ricevute, per lui non c’è stato nulla da fare.

Alla guida dell’auto c’era un 32enne italiano, accompagnato successivamente in ospedale per gli accertamenti di rito previsti in questi casi.

Restano ora da chiarire con precisione le cause e la dinamica dell’incidente. Gli agenti della Polizia Locale stanno effettuando tutti gli accertamenti per ricostruire la sequenza dell’impatto e verificare ogni elemento utile alle indagini.

Un ulteriore elemento rende più complessa l’identificazione della vittima: l’uomo non aveva con sé documenti. Gli investigatori sono quindi al lavoro anche per risalire alla sua identità e poter informare i familiari.

Saranno gli accertamenti della Polizia Locale a stabilire cosa sia accaduto in quei drammatici momenti sul Lungotevere dei Vallati e se vi siano eventuali responsabilità da accertare.

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