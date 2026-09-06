Controlli a largo raggio tra Colleferro, Valmontone e Artena: denunce, droga e patenti ritirate
A Gorga denunciato un giovane armato di mazzuolo, a Valmontone sequestrato hashish in auto. Ritirate due patenti e staccate sanzioni per 6mila euro
Un’operazione coordinata per innalzare la percezione di sicurezza e stroncare sul nascere la microcriminalità nei centri della valle del Sacco.
Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Colleferro hanno messo in atto un servizio straordinario di controllo del territorio che ha cinturato le aree urbane e le principali arterie di collegamento nei Comuni di Colleferro, Valmontone e Artena.
L’attività ad alto impatto ha visto impegnate le Stazioni locali e il Nucleo Operativo e Radiomobile in verifiche mirate a persone, veicoli e soggetti sottoposti a misure restrittive.
Giro di vite a Gorga e Valmontone: armi improprie e droga al volante
Nel corso dei pattugliamenti sul territorio sono scattate denunce e sequestri:
In strada con un manico di legno: A Gorga, i militari della locale Stazione hanno sorpreso e denunciato un giovane residente a Segni mentre si aggirava a piedi impugnando un manico di legno di circa 30 centimetri. L’oggetto è stato immediatamente sottoposto a sequestro cautelare.
Hashish nell’abitacolo: A Valmontone, la pattuglia dell’Arma ha fermato un’autovettura condotta da un giovane di origini marocchine.
La successiva ispezione del veicolo ha consentito di rinvenire 3 grammi di hashish destinati all’uso personale.
Per il guidatore è scattato il ritiro immediato della patente e la segnalazione amministrativa alla Prefettura di Roma.
Scooterista alticcio rifiuta l’etilometro: scatta la denuncia
Non sono mancati gli interventi mirati alla sicurezza della circolazione stradale:
Rifiuto dell’accertamento: In uno dei posti di controllo allestiti dal Nucleo Operativo e Radiomobile, i Carabinieri hanno intimato l’alt a un ciclomotore guidato da un giovane cittadino marocchino.
Manifestando evidenti sintomi di alterazione alcolica, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi alla prova del tasso alcolemico.
I militari hanno fatto scattare la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza e ritirato la licenza di guida.
Il bilancio dell’operazione: 67 persone identificate
I numeri dell’operazione attestano la vastità delle verifiche effettuate sull’intero comprensorio:
Identificazioni e controlli di sicurezza: Sono state identificate complessivamente 67 persone, 12 delle quali già sottoposte a misure restrittive della libertà personale e controllate presso le proprie abitazioni.
Verifiche sui veicoli e verbali: I posti di blocco hanno interessato 34 autoveicoli. Oltre alle due patenti ritirate, i Carabinieri hanno elevato 5 contravvenzioni per violazioni del Codice della Strada, per un valore totale di 6.000 euro.
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