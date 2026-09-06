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Notte di controlli a Roma: baby gang sorpresa a rubare uno scooter, finto operaio arrestato al Villaggio Olimpico

In via Magenta denunciati due giovanissimi trovati anche con cocaina e materiale d'infrascamento. Al Flaminio un 28enne caricava un macchinario da cantiere su un camion rubato

Redazione - 6 Settembre 2026

Due operazioni distinte, condotte a poche ore di distanza l’una dall’altra lungo le strade della Capitale, hanno portato a un arresto e alla denuncia di due giovanissimi.

I Carabinieri del Gruppo di Roma hanno sventato due furti in piena notte, intercettando una coppia di minorenni alle prese con un motociclo al centro e un pregiudicato sorpreso all’interno di un cantiere al quartiere Flaminio.

Via Magenta: minorenni sorpresi a rubare uno scooter, addosso anche la cocaina

Il primo blitz è scattato in serata a due passi dalla stazione Termini:

L’incursione sventata: Gli agenti del Nucleo Radiomobile hanno sorpreso due italiani di 16 e 17 anni mentre tentavano di forzare e asportare uno scooter Honda SH parcheggiato lungo via Magenta.

La perquisizione: Fermati sul posto, i due sono stati perquisiti. Il 17enne è stato trovato in possesso di una chiave d’accensione per auto Smart, una tessera sanitaria intestata a una donna (probabile provento di furto), un bilancino di precisione e 3 grammi di cocaina.

La denuncia: Entrambi sono stati deferiti alla Procura per i Minorenni per tentato furto aggravato, ricettazione e detenzione di sostanze stupefacenti, prima di essere riaffidati alle rispettive famiglie.

Viale XVII Olimpiade: ruba una macchina operatrice con un camion rubato

Nel cuore della notte, un secondo intervento ha visto protagonisti i Carabinieri della Stazione Roma Flaminia nel quadrante del Villaggio Olimpico:

Il furto nel cantiere: Un 28enne di origine romena, con precedenti specifici, si è introdotto in un cantiere edile di viale XVII Olimpiade. L’uomo stava caricando un macchinario operatore semovente sul cassone di un autocarro.

Il mezzo rubato e la fuga: Dai riscontri immediati sulla targa, l’autocarro è risultato essere stato rubato poco prima.

Inseguimento e manette: Visto l’arrivo delle pattuglie, il 28enne ha tentato di scappare a piedi per le vie limitrofe, ma è stato prontamente bloccato. Arrestato con l’accusa di furto aggravato e ricettazione, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.

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