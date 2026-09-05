Roma, il TAR congela la nuova ZTL A1: per ora resta in vigore la vecchia disciplina

Una battuta d’arresto per la riorganizzazione dei varchi nel cuore della Capitale. Il TAR del Lazio ha disposto il congelamento dell’Ordinanza sindacale n. 105 dello scorso 31 luglio, la misura targata Roma Capitale che avrebbe dovuto ridefinire i parametri d’accesso e di circolazione per i mezzi destinati al trasporto merci all’interno della ZTL A1.

Lo stop della magistratura amministrativa rimarrà in vigore almeno fino alla camera di consiglio collegiale fissata per il prossimo 23 settembre.

Il provvedimento sospeso e il ripristino delle norme precedenti

La decisione dei giudici amministrativi impone un immediato ritorno allo status quo ante per gli operatori commerciali e i trasportatori:

Il ritorno al passato: In attesa dell’udienza di merito, le restrizioni previste dal nuovo provvedimento sindacale non troveranno applicazione, consentendo il transito sulla base dei requisiti stabiliti dalla vecchia regolamentazione.

La nota del Campidoglio: Attraverso una comunicazione ufficiale, l’amministrazione capitolina ha preso atto della sospensiva cautelare, precisando che il quadro normativo previgente restera pienamente operativo per tutto il periodo d’attesa.

Le tappe della vicenda giudiziaria e gli scenari di settembre

Lo scontro tra la linea di Palazzo Senatorio sulla regolamentazione del traffico pesante nel centro storico e le categorie economiche si sposta ora sul piano legale:

La verifica del 23 settembre: I magistrati del TAR saranno chiamati a valutare la legittimita formale e la sostenibilita sostanziale dell’ordinanza n. 105, decidendo se confermare la sospensione o consentire l’entrata in vigore della stretta.

L’impatto sugli operatori della logistica: L’interruzione temporanea concede un margine di respiro alle aziende del settore merci, in attesa che la giustizia amministrativa delinei il quadro definitivo sul diritto d’accesso al Tridente.

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