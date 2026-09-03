Roma, il Tar salva i corrieri dalla stretta Ztl: stop alle nuove regole

Doveva essere il giro di vite definitivo contro il caos che paralizza quotidianamente la Ztl, già stretta d’assedio tra sbarramenti e decine di cantieri aperti. E invece la stretta sulle consegne merci nel cuore di Roma si trasforma nell’ennesima stangata a metà.

Alla vigilia di lunedì 7 settembre, data fissata dal Campidoglio per far scattare la fase sperimentale del nuovo regolamento di accesso, sui piani della Giunta capitolina è piombata l’accetta della giustizia amministrativa.

Il Tar del Lazio ha infatti accolto le istanze cautelari promosse dalle grandi aziende di spedizione e logistica, firmando un provvedimento che congela gli effetti dell’ordinanza comunale nella parte in cui limitava l’ingresso dei furgoni espressi.

La motivazione della sezione giudicante non lascia spazio a interpretazioni: porre paletti troppo rigidi a chi recapita pacchi e corrispondenza rischia di minare alla radice un servizio qualificato come pubblico ed essenziale.

La partita viene così congelata, rinviando l’esito finale della diatriba all’udienza di merito dove si discuteranno gli aspetti formali della norma.

Il paradosso della vicenda sta nell’effetto a macchia di leopardo prodotto dall’ordinanza: se le multinazionali delle spedizioni incassano il via libera per continuare a circolare, il resto dell’autotrasporto locale rimane incastrato nella griglia dei divieti.

Per tutti gli altri operatori economici le maglie della Ztl A1 restano serrate secondo lo schema stabilito da Palazzo Senatorio:

Fascia rossa di blocco: Accesso sbarrato tra le 8:00 e le 18:00;

Uscita di sicurezza: Chi riesce ad entrare nelle prime ore dell’alba deve completare le operazioni e sgomberare entro e non oltre le 9:30;

Proroga limitata: Unico margine concessorio di mezz’ora in più (fino alle 10:00) accordato ai soli trasporti di generi alimentari deperibili a temperatura controllata e servizi di catering;

Canzone di scorta: Nessun vincolo, com’è ovvio, soltanto per pattuglie della forza pubblica, ambulanze e mezzi d’emergenza.

Una situazione di stallo operativo che lascia la viabilità del centro storico sospesa tra l’esigenza di far rifornire le attività commerciali e il rischio perenne del blocco della circolazione.

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