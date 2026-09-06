Sciopero dei treni di 24 ore il 7 e 8 settembre: a rischio Frecce, Intercity e Regionali. Salvi i bus e la metro

Riparte l’autunno caldo dei trasporti. Tra la serata di lunedì 7 e quella di martedì 8 settembre, il settore ferroviario si ferma per uno sciopero nazionale di 24 ore proclamato da diverse sigle sindacali autonome.

La mobilitazione promette un rientro dalle vacanze e un avvio di settimana all’insegna dei disagi per migliaia di viaggiatori e lavoratori pendolari in tutta Italia.

Gli orari dello stop e le linee interessate

La protesta scatterà ufficialmente dalle ore 21:18 di lunedì 7 settembre per concludersi alle ore 21:00 di martedì 8 settembre.

I treni a rischio: La mobilitazione coinvolgerà il personale ferroviario con possibili soppressioni, ritardi e variazioni che interesseranno sia le tratte regionali sia i collegamenti a lunga percorrenza (Alta Velocità Frecce e Intercity).

Ripercussioni extra-orario: Possibili disagi, riprogrammazioni e cancellazioni potrebbero verificarsi anche prima delle 21:18 di lunedì o prolungarsi nelle ore immediatamente successive al termine dello sciopero.

Fasce protette e trasporto locale: chi viaggia e chi si ferma

Per ridurre l’impatto sui pendolari, saranno salvaguardati i collegamenti minimi essenziali nei giorni feriali:

Treni Regionali garantiti: Saranno operative le consuete fasce di garanzia della mattina, dalle 6:00 alle 9:00, e del pomeriggio, dalle 18:00 alle 21:00.

Nessun blocco per la movida e i bus di Roma: La protesta riguarda esclusivamente i binari nazionali.

Nella Capitale la rete di trasporto pubblico locale viaggerà regolarmente: autobus, tram e linee metropolitane gestite da Atac e i bus extraurbani Cotral non subiranno variazioni.

Come richiedere il rimborso del biglietto

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio a causa dello sciopero possono attivare la procedura di indennizzo:

Frecce e Intercity: La richiesta di rimborso integrale può essere inoltrata a partire dal momento della proclamazione dello sciopero e fino all’orario ufficiale di partenza del treno prenotato.

Treni Regionali: Il modulo di rimborso può essere presentato fino alle ore 24:00 del giorno precedente l’inizio dello sciopero.

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