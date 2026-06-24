Roma, sciopero dei taxi il 27 giugno: ma la categoria si spacca

Sarà un venerdì di passione per la mobilità romana, ma l’atteso “muro contro muro” tra le auto bianche e il Campidoglio rischia di trasformarsi in una clamorosa resa dei conti interna alla categoria.

Lo sciopero generale di venerdì 27 giugno 2026, proclamato per protestare contro l’immobilità del Comune sul fronte dell’abusivismo, vedrà infatti i tassisti presentarsi all’appuntamento profondamente spaccati.

Per la prima volta dopo anni di serrate unitarie e compatte, i principali colossi del settore hanno deciso di sfilarsi, garantendo il servizio e svuotando, nei fatti, la portata della protesta.

La mobilitazione, che durerà l’intera giornata, nasce dalle forti tensioni accumulatesi negli ultimi mesi attorno al trasporto pubblico non di linea.

Tuttavia, la defezione delle sigle più rappresentative della Capitale ridisegnerà la mappa dei disagi, che colpiranno la città a macchia di leopardo.

Invasione di Ncc e “golf cart”: i motivi della rivolta

La frattura insanabile con Palazzo Senatorio si era consumata lo scorso 5 maggio, quando un imponente presidio di tassisti sotto le finestre del sindaco si era concluso con la promessa di aprire un tavolo tecnico permanente entro due settimane.

Un accordo che avrebbe dovuto partorire controlli serrati e presidi fissi nei nodi caldi della città. Promesse che, secondo i sindacati di base che hanno confermato lo sciopero, si sono risolte nell’ennesimo nulla di fatto burocratico.

Al centro della protesta c’è il “far west” della concorrenza sleale nel centro storico:

I noleggiatori fuori quota: Sotto accusa c’è il flusso incontrollato di vetture Ncc con autorizzazioni rilasciate da piccoli Comuni di altre regioni (Abruzzo e Campania in testa), che lavorano stabilmente all’interno dell’anello ferroviario di Roma violando le norme sul rientro in rimessa.

Le navette elettriche abusive: Nel mirino sono finite anche le cosiddette golf cart turistiche, piccoli veicoli elettrici nati per i tour guidati nel Tridente e trasformati, denuncia la categoria, in veri e propri taxi abusivi senza alcuna licenza idonea.

Controlli al palo: Si contesta infine lo stop al potenziamento del reparto Gpit della Polizia Locale e i ritardi per i checkpoint fissi alle stazioni Termini e Tiburtina.

Il gran rifiuto del 3570: «Fermarsi ora regala clienti alle app»

A togliere l’ossigeno alla protesta è però il passo indietro di Uritaxi, l’organizzazione sindacale di gran lunga più influente nella Capitale, legata a doppio filo alla cooperativa radiotaxi 3570 (la centrale che coordina la stragrande maggioranza delle vetture romane).

Insieme a loro ha scelto di non incrociare le braccia la Uiltrasporti Lazio, che pur condividendo le critiche al Campidoglio ha preferito non sposare la linea dura, lasciando libertà di scelta ai propri iscritti.

Per i vertici di Uritaxi e del radiotaxi guidato da Loreno Bittarelli, spegnere i motori nel bel mezzo della stagione turistica e con la città invasa dai visitatori stranieri rappresenta una strategia suicida:

«Promuovere un blocco senza un percorso condiviso da tutta la categoria rischia di rivelarsi del tutto inefficace e controproducente. Il pericolo reale è quello di fare un enorme favore alle multinazionali del trasporto e alle piattaforme digitali, regalando loro migliaia di clienti. Inoltre, i disagi causati ai cittadini verrebbero immediatamente cavalcati dal Campidoglio come pretesto politico per dimostrare che le auto bianche sono insufficienti, accelerando così il piano per il rilascio di nuove licenze permanenti».

Con i flussi turistici al loro picco e la complessa partita dei ristori legati al nuovo bando licenze ancora aperta, il weekend si preannuncia caldissimo.

Lo sciopero del 27 giugno misurerà non solo la tenuta dei trasporti romani, ma anche la mappa dei nuovi equilibri di una categoria non più monolitica.

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