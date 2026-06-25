Settebagni scende in piazza per una stazione senza barriere: cittadini e istituzioni uniti per chiedere l’avvio dei lavori

Nemmeno il clima torrido e l’orario feriale hanno fermato i residenti di Settebagni, pronti a scendere in piazza per rivendicare un diritto fondamentale: l’accessibilità della propria stazione ferroviaria.

Ha registrato una fortissima e sentita partecipazione la manifestazione pacifica organizzata nel pomeriggio dello scorso 19 giugno dal Comitato di Quartiere (CdQ) per chiedere l’immediato abbattimento delle barriere architettoniche nello scalo della linea FL1, uno snodo cruciale per i pendolari del quadrante nord della Capitale.

L’iniziativa, svoltasi in modo ordinato e pacifico, ha visto sfilare fianco a fianco semplici cittadini, utenti della linea ferroviaria, molte persone con disabilità motoria e una nutrita delegazione di rappresentanti politici nazionali e locali.

La promessa del Ministero e il nodo dell’estate 2026

Al centro della protesta c’è il rispetto dei tempi per l’avvio dei cantieri di ammodernamento. Secondo quanto riferito a marzo 2025 da Rete Ferroviaria Italiana (RFI) e dal viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, l’inizio della cantierizzazione era previsto proprio entro l’estate del 2026.

Con la scadenza ormai imminente, i cittadini chiedono garanzie per evitare l’ennesimo slittamento. Proprio per questo, il deputato Andrea Casu (Commissione Trasporti della Camera) – presente al presidio – ha annunciato che depositerà una nuova richiesta ufficiale per ottenere una data certa e blindare l’inizio dei lavori.

La prima rassicurazione

Marzo 2025 RFI e il Ministero rispondono alle istanze del Comitato: l’avvio della cantierizzazione per l’abbattimento delle barriere viene fissato entro l’estate del 2026. La mobilitazione popolare

19 Giugno 2026 Cittadini e politici scendono in piazza alla stazione di Settebagni per mantenere alta l’attenzione sul rispetto della scadenza. Nuovo pressing alla Camera

Prossimi giorni Il deputato Casu presenta una nuova interrogazione parlamentare per conoscere il cronoprogramma esatto dei lavori.

Il fronte politico unito per il III Municipio

La manifestazione ha incassato il supporto trasversale delle istituzioni capitoline e del parlamentino di piazza Sempione. Oltre all’onorevole Casu, al fianco dei residenti hanno sfilato:

Riccardo Corbucci, consigliere dell’Assemblea Capitolina;

Paola Ilari, vicepresidente del Municipio III;

Filippo Maria Laguzzi, presidente del Consiglio municipale;

Matteo Pietrosante, assessore ai Lavori Pubblici del III Municipio.

“L’accessibilità al trasporto pubblico per tutti è una questione di civiltà e di giustizia sociale”, ha dichiarato con fermezza Silvia de Rosa, facente funzioni del presidente del Comitato di Quartiere Settebagni. “Siamo molto soddisfatti della risposta della cittadinanza nonostante il caldo anomalo. Auspichiamo che tutte le parti coinvolte, a partire da RFI, dimostrino la dovuta sensibilità per consegnare al quartiere un’infrastruttura moderna e a beneficio di tutti, anche di chi verrà”.

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