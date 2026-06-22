Colli Aniene: arriva il presidio per la sicurezza. Previsto per il prossimo 23 giugno

Il tema della sicurezza urbana rappresenta una priorità assoluta e costante per l’Amministrazione municipale, che opera quotidianamente in stretta collaborazione con Roma Capitale, la Prefettura e le Forze dell’Ordine per garantire il presidio del territorio e la tutela dei cittadini.

Negli ultimi mesi sono stati rafforzati gli interventi di controllo e monitoraggio, insieme a un lavoro costante di segnalazione e coordinamento con gli organi competenti, nella consapevolezza che la sicurezza è un obiettivo complesso che richiede azioni integrate, concrete e continuative.

In questo quadro, riteniamo necessario un impegno ancora più incisivo da parte del Governo nazionale, attraverso interventi mirati e l’incremento degli stanziamenti destinati alla sicurezza pubblica, con particolare attenzione ai quartieri che presentano maggiori criticità.

«La sicurezza dei cittadini non può essere oggetto di strumentalizzazione ma deve restare una responsabilità condivisa tra istituzioni a tutti i livelli. Come Municipio siamo in prima linea ogni giorno, ma è evidente che serve un rafforzamento concreto delle risorse e della presenza dello Stato sul territorio. Per questo chiediamo al Governo interventi strutturali e maggiori investimenti, affinché si possano dare risposte efficaci e durature ai bisogni reali dei quartieri», dichiara il Presidente del Municipio Roma IV, Massimiliano Umberti.

Il Municipio Roma IV proseguirà con determinazione nel proprio impegno per garantire interventi efficaci e un dialogo costante con la cittadinanza, con l’obiettivo di assicurare un territorio sempre più sicuro, vivibile e inclusivo.

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